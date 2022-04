Turull lliura a la Generalitat les més de 20.000 cartes rebudes a la presó

L'exconselleraquest dijous a la Generalitat les més de 20.000que va rebre a ladurant els 3 anys que va passar en captiveri. La majoria de les missives es van escriure des de Catalunya, però l'exconseller condemnat per l'1-O també en va rebre d'altres països.La documentació l'ha lliurat a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i quedaran dipositades a l', concretament a la Col·lecció de cartes dels presos i exiliats per l'autodeterminació de Catalunya. És elde documentació que s'aporta a aquesta col·lecció. L'acte també ha comptat amb la presència de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i del director del centre, Francesc Balada.Turull va rebre milers de cartes, adreçades als centres penitenciaris d'Estremera, Soto del Real i Lledoners, que ha aplegat i conservat en. "Les cartes ens han fet viure una presó que no té res a veure amb la presó que han viscut altres presos", ha declarat Turull, "".Per la seva banda, Garriga ha subratllat que dipositar a l'Arxiu Nacional les cartes personals que Turull va rebre durant els anys de presó "puguin tenir-hi accés i puguinde l'estat espanyol ha tingut sobre la societat catalana".D'entre les cartes que li van arribar de l'estranger, destaquen les arribades des de, com a resultat de la mobilització del nacionalisme flamenc (36,8%). Les cartes arribades des d'Espanya representen el 16,1% del total de les rebudes de fora del Principat (1.621 cartes), el 31,2% del País Valencià i el 28,1% de les Illes Balears.L'accés de tercers a les cartes serà molt restringit durant anys, atès que la legislació vigent, per a la documentació que conté dades personals sensibles (com són les de caràcter ideològic), estableix un període de reserva de 25 anys des de la mort del productor del document o (si se'n desconeix la data i no és possible escatir-la) de 50 anys des del moment de la seva creació.L'entrega de documentació de Turull és l'última que ha rebut l'arxiu després de les dels exconsellersi de l'expresidenta del Parlament

