La DGT avançarà la caducitat dels carnets de conduir

Canvis en la vigència dels. La(DGT) preveu introduir canvis en la caducitat dels permisos i en els terminis de renovació amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. Així ho ha assegurat la subdirectora d'Educació i Formació Viària de la DGT,En aquest sentit, la modificació de tots aquests terminis vol reduir els potencialsa la carretera, també davant l'envelliment de la població que fa que hi hagi conductors d'edat més avançada. Lapreveu introduir aquests canvis -encara no detallats- en la pròxima renovació del Reglament de Circulació.En aquests moments, els permisos de, els dels, tenen una vigència de 10 anys fins a arribar a l'edat de 65 anys. És a partir de llavors quan només es poden renovar per cinc anys. Per a la resta de tipus de permisos (C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D i D + E) la vigència actual és de cinc anys fins als 65 anys, quan es redueix fins als tres. A més, cal recordar que si es demostra unadel conductor que no l'inhabilitat per conduir, es pot reduir el temps de vigència.Així doncs, elsque utilitzen milers de conductors per poder fer servir els seus vehicles de forma legal patiran canvis en la seva vigència i caducitat pròximament. Encara, però, sense conèixer-ne quins en seran els detalls.

