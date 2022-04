Un accident amb ferits d'un tren de mercaderies descarrilat interromp el servei a la Conca de Barberà

El conductor i l'ajudant d'unde l'operadora privadahan resultatdesprés que el comboi en què viatjaven hagi descarrilat a(Conca de Barberà), segons els Bombers, Protecció Civil i Renfe.El sinistre ha tingut lloc a tres quarts de vuit del vespre i ha deixatque hi ha al tram, fet que. Segons informa Renfe, tècnics d'Adif i de l'empresa privada estan avaluant la situació, i de moment no s'ha facilitat cap termini de restauració del servei. Renfe subratlla que tot i ser una incidència aliena a la companyia habilitarà unal trajecte afectat.Els Bombers han enviat tres dotacions a l'indret, a tocar de l'estació de Vilaverd. Tant el maquinista com l'ajudant, únics ocupants del tren, han resultat ferits lleus, segons informa el cos d'emergències. També afegeix que l'equip sanitari ha practicat la mobilització de les víctimes en una cova i l'assistència en hipotèrmia i ofegaments.Els efectius dels Bombers comproven l'estabilitat del comboi i treballen per aturar una petita fuita de dièsel de la locomotora. Protecció Civil, de la seva banda, ha activat la fase d'alerta del pla d'emergències per a situacions ferroviàries Ferrocat.

