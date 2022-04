Alemanya es prepara per a un possible tall del gas rus

El canceller alemany,, ha demanat al seu país que es "prepari" per un possible tall del subministrament de gas rus, com ja ha passat amb, països que es van negar acom exigeix eli ara viuen de. En el cas polonès, relativament bé -tenen els dipòsits en un 76% de la seva capacitat-, i en el cas búlgar, de manera més complicada -els punts d'emmagatzematge són al 17%.Sobre Alemanya "només podem especular sobre si el govern rus prendrà una decisió al respecte i quina decisió serà, però no té molt sentit fer-ho", ha dit Scholz des de, on és de visita oficial.El canceller ha explicat que el paísa Ucraïna i per això fa temps que busquen alternatives. De moment, però, encara depenen sobre manera de Rússia. Un altre país amenaçat pel Kremlin és, que contràriament al que han fet altres països, ha acceptat el que Europa ha qualificat de "xantatge" i pagarà en rubles per evitar el tall de subministrament.

