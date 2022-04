Assetgen una concursant d'«Eufòria» pel seu físic

▶ @EuforiaTV3: assetjament a l'Estela pel seu aspecte físic.



Fa uns dies, els concursants van tenir una conversa sobre l'assumpte, en la qual l'Estela admetia que l'afectaven els comentaris negatius a les xarxes.



👇 Són imatges exclusives del programa per a #PlantaBaixaTV3 pic.twitter.com/NQGtzW4TZX — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) April 28, 2022

, de sobte,. Ho han explicat repetides vegades els concursants que han passat per Operación Triunfo i ara ho estan fent els participants al programa musical de TV3,. Molts seguidors, crítiques, comentaris... i molta exposició a les xarxes socials., una de les concursants d'Eufòria, ha denunciat que haa les xarxes socials. La majoria dels comentaris els rep per privat, però d'altres són públics i es poden veure en alguns vídeos i publicacions sobre el programa:La concursant ho ha explicat mitjançant diversos vídeos a les històries del seu perfil d'Instagram. Ha exposat quei ha lamentat la falta d'empatia d'algunes persones. "No es pot opinar sobre això, et puc agradar sí o no, i d'això pots opinar, però enviar-me un missatge privat dient-me 'estàs gorda'...", detalla.lamenta la concursant. De fet, és un d'aquells casos de persona que no es dedicava a la música -treballava en una botiga de Ripollet- i no només ha entrat al programa per complir un somni sinó també per fer pública la diversitat corporal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor