Aquest any hi haurà dos eclipsis solars, un serà aquest dissabte

Com es produeix un eclipsi de Sol i quins tipus hi ha?

Els altres eclipsis que hi haurà durant l'any

Els eclipsis han fascinat els humans des dels seus orígens. Als ancestres primitius, però, més aviat els espantava veure com, misteriosament, el Sol s'anava enfosquint. En canvi, ara, es comprèn el motiu d'aquest fenomen i cada vegada que ocorre, els aficionats guarden la data al seu calendari. Doncs bé, ja es poden reservar dia i hora perquè, entre abril i novembre.hi haurà el primer: un eclipsi parcial de Sol que es podrà veure, sempre que el temps ho permeti, a diferents parts d'Amèrica del Sud -Xile, Argentina, algunes regions d'Uruguai, Paraguai, Bolívia, Perú i Brasil-, l'Antàrtida, les illes Malvines i en una zona de l'oceà Pacífic sud i l'oceà Antàrtic. Es produiràSegons com s'interposi la Lluna, parlem d'un tipus d'eclipsi o d'un altre. Quan hi ha una alineació perfecta, o gairebé perfecta, del Sol, la Lluna i la Terra, parlemQuan la Lluna no aconsegueix tapar el Sol completament i es queda un anell visible, parlemCom el d'aquest dissabte no serà ni total ni anul·lar, sinó que es podrà veure fins aldel Sol, parlemL'altre eclipsi de Sol serà el. Aquest sí que es podrà veure a Europa (des del nord-est d'Espanya), al nord-est de l'Àfrica i a l'oest d'Àsia. Aquest 2022, també veurem, un el 16 de maig -que serà visible a Amèrica, Europa i l'Àfrica- i un altre el 8 de novembre -que es veurà a Àsia, Austràlia, el Pacífic i Amèrica. La petita mida de la Lluna, en comparació amb la Terra, fa que, i en el cas dels totals, només una estreta franja de la Terra els pot gaudir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor