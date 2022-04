Entitats de Barcelona se solidaritzen en contra dels Jocs d'Hivern

Mig centenar d'entitats i associacions veïnals i socials de Barcelona han rebutjat la candidatura delsi han mostrat la seva solidaritat amb la plataforma #StopJJOO en la concentració celebrada aquest dijous al matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Les organitzacions s'han posicionat contra l'esdeveniment perquè diuen que, com ho van fer, segons ells, els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, el Fòrum de les Cultures del 2004, el BCN World o la Copa Amèrica de vela del 2024. A més, han fet una crida a assistir a la manifestació del 15 de maig a Puigcerdà, i estan organitzant autobusos per anar-hi des de l'àrea metropolitana.Trini Cruzado, del, ha dit que els Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu serien un projecte similar als de les ampliacions del Port de Barcelona i dels aeroports del Prat i Girona, el circuit de Montmeló, el fallit Museu Hermitage de Barcelona, el projecte del BCN World a Tarragona, la Copa Amèrica de Vela a Barcelona el 2024, el Fòrum de les Cultures del 2004, els Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 o els Jocs del Mediterrani a Tarragona el 2018. Segons ella,i no respon als interessos del territori, ignora les necessitats de la ciutadania i expulsa el veïnat dels seus barris, a més de perjudicar els ecosistemes naturals. Per això, les entitats creuen que el futur dels Pirineus no s'ha de decidir "als despatxos de Barcelona".Entre les entitats signants hi ha diverses, sindicats d'habitatge, la FAVB, ateneus populars, CDR, la CUP, Procés Constituent, el Consell de Joventut de Barcelona, DEPANA, Plataforma per la Qualitat de l'Aire, Ecologistes en Acció, Fridays for Future, Revolta Escolar, Iaioflautes, els sindicats IAC i Intersindical, Justícia i Pau, Lafede.cat, mercats de pagès, Zeroport i SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet, entre altres.El portaveu de la plataforma pirinenca,ha denunciat "poca transparència" en la proposta i ha assegurat que cal un "pla que doni respostes" als habitants dels Pirineus. Lavaquiol ha assenyalat les necessitats d'habitatge i treball "estable i de qualitat", així com escoles, transport públic i connexió entre pobles i valls, entre d'altres. Finalment, ha fet una crida a assistir a laa Puigcerdà.Lavaquiol ha reiterat els grans arguments de l'entitat i les que els donen suport per oposar-se a l'esdeveniment. Critiquen que suposa un model socioeconòmic molt predeterminat alamb una marca turística ja coneguda i que dificulta que es potenciïn altres sectors econòmics com l'agricultura i la ramaderia extensiva i ecològica o la petita indústria. A més, segons ells,En canvi, creuen que el territori necessita altres tipus d'infraestructures com escoles, serveis mèdics, transport públic o carreteres que comuniquin pobles i valls i no només el Pirineu amb l'àrea metropolitana de Barcelona.L'entitat ha reiterat també la crítica al fet que uns Jocs Olímpics d'Hivern d'aquí vuit anys es basin en una neu que algunesPer això, l'entitat es pregunta de què viurà la gent de la zona si bona part de l'economia està basada en esports de neu i aquesta anirà desapareixent. Per als activistes, a la gent del territori li cal treball estable i no precari en diversos sectors econòmics que no depenguin del turisme.ha dit Lavaquiol, que ha reclamat que es construeixin les infraestructures necessàries "sense el xantatge" d'haver d'acceptar els jocs olímpics.Les entitats han fet una crida a acudir a la "manifestació de país" del proper 15 de maig per "desobrdar" Puigcerdà i s'estan organitzanthi puguin acudir. La mobilització servirà per donar el tret de sortida definitiu a la campanya contra els jocs de cara a la consulta del 24 de juliol. L'entitat ha assegurat que farà actes com si fos una "campanya electoral típica". No obstant, Lavaquiol ha lamentat que la consulta es farà sense que els ciutadans ni els càrrecs públics de la zona coneguin un projecte tancat de jocs olímpics, l'impacte ambiental ni el pressupost, cosa que considera queA més, ha demanat al Govern que sigui neutral i no faci campanya a favor del "sí".

