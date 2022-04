Així pots estalviar 5 euros de gasolina recorrent menys de 500 metres

Preu de la gasolina 95 Mostra-ho a pantalla completa

Les benzineres marcades en verd són aquelles amb el preu de la gasolina 95, com a mínim, 10 cèntims/litre més barat que d'altres estacions a menys de 500 metres de distància, les quals estan marcades en vermell . Clicant sobre cadascuna d'elles, pots consultar tota la seva informació, tant la marca, el municipi, l'adreça, el preu del carburant, la diferència màxima respecte una benzinera propera i la distància respecte aquesta. També pots fer zoom per seleccionar millor l'estació o per veure la situació exacta en què es troba sobre el mapa.



Els preus no inclouen els 20 cèntims per litre de descompte del govern espanyol, però sí els 10 cèntims per litre extres anunciats per Repsol, Cepsa i BP, per fer més realista la comparativa amb la resta d'estacions (cal tenir en compte, però, alguns dels condicionants d'aquesta rebaixa a cada lloc). Pel que fa a Galp, també ofereix en general 10 cèntims extres de descompte, però només fins a un màxim de 3 euros, així que la rebaixa s'ha ponderat i s'ha comptabilitzat la que correspondria a un descompte de 3 euros omplint un dipòsit de 50 litres, és a dir, 0,06 euros el litre. Cal tenir en compte, per tant, que el descompte relatiu per litre en aquestes estacions serà superior en cas que la compra que s'hi faci sigui de menys de 50 litres.



Per consultar el mateix mapa però amb els colors relatius al preu del dièsel, has de clicar a la pestanya inferior.

Les benzineres marcades en verd són aquelles amb el preu del dièsel, com a mínim, 10 cèntims/litre més barat que d'altres estacions a menys de 500 metres de distància, les quals estan marcades en vermell . Clicant sobre cadascuna d'elles, pots consultar tota la seva informació, tant la marca, el municipi, l'adreça, el preu del carburant, la diferència màxima respecte una benzinera propera i la distància respecte aquesta. També pots fer zoom per seleccionar millor l'estació o per veure la situació exacta en què es troba sobre el mapa.



Els preus no inclouen els 20 cèntims per litre de descompte del govern espanyol, però sí els 10 cèntims per litre extres anunciats per Repsol, Cepsa i BP, per fer real la comparativa amb la resta d'estacions. Pel que fa a Galp, també ofereix en general 10 cèntims extres de descompte, però només fins a un màxim de 3 euros, així que la rebaixa s'ha ponderat i s'ha comptabilitzat la que correspondria a un descompte de 3 euros omplint un dipòsit de 50 litres, és a dir, 0,06 euros el litre. Cal tenir en compte, per tant, que el descompte relatiu per litre en aquestes estacions serà superior en cas que la compra que s'hi faci sigui de menys de 50 litres.

Else situa en rècords històrics, però aquest és variable entre les diverses estacions de servei. En algunes, la gasolina 95 frega elsi el dièsel els pot superar, mentre que, en d'altres, es troben encara per sota de l'1,7 euros. Fins i tot en alguns casos, gasolineres molt properes presenten preus molt diferents. Els mapes següents identifiquen aquelles que estan ai, malgrat això, el seu cost és, com a mínim. Pot semblar poc, però, per a un dipòsit normal de 50 litres, això pot equivaldre acada cop que s'omple. Tenir-ho en compte i analitzar si cal evitar certes estacions i optar per d'altres de molt properes cada cop que s'hagi de posar benzina, per tant, pot ser una bona manera d'estalviar.Aquesta comparativa inclou les rebaixes aplicades per les grans companyies,, propietàries delamb informació actualitzada -s'han descartat aquelles que no aporten dades de preus des de fa més de quatre dies, ja que poden estar desfasats-. En general, el seu descompte extra -a part dels 20 cèntims del govern espanyol- és de 10 cèntims per litre, per bé que Galp ho limita a un màxim de 3 euros, motiu pel qual aquesta quantitat s'ha ponderat.Malgrat això, un 59% de les estacions amb preus cars respecte d'altres de molt properes són d'aquestes quatre companyies, en el cas de la gasolina 95, i un 50% pel que fa al dièsel. En canvi,respecte a d'altres amb la gasolina 95 més cara i un 39% en el dièsel, motiu pel qual sembla que el preu base ja compensa en bona mesura el descompte publicitat. Especialmenten comparació amb altres benzineres properes, mentre que Galp és, de les grans, la que ofereix més alternatives competitives. En canvi, les gasolineres detenen el 28% d'estacions amb la sense plom 95 més barata que d'altres a poca distància, malgrat disposar només del 4,4% de benzineres totals.En total, hi ha 35 gasolineres amb preus, com a mínim, 10 cèntims per litre més cars que d'altres a menys de 500 metres, pel que fa a gasolina 95, mentre que en són 34 pel que fa al dièsel. La diferència fins i tot, suposant una divergència de preu global de quasi 10 euros si s'omple el dipòsit. Una estació de Carrefour a, per exemple, ven la sense plom a 19,6 cèntims el litre més cara que una BonÀrea que, tot i estar formalment a, s'hi troba escassament a 307 metres de distància. Més a prop encara es troba una estació de Shell arespecte una altra de Petronor, a 63 metres, i així i tot la primera ven la gasolina 95 a 1,684 euros per litre i la segona, a 1,879.

