Les deu coses sense les quals Rosalía no pot viure

Tot i ser una motomami,és humana i, com tots, té secrets. En una entrevista amb la revista GQ, la cantant de Sant Esteve Sesrovires n'explica alguns dels més ben guardats. Des de la maionesa o el gelat, fins a l'exercici o la seva germana, passant pels xiclets i les faixes. Rosalía detalla per què aquests són deu imprescindibles a la seva vida.la cantant diu que no té tant temps per fer exercici com voldria i per aquest motiu sempre té unes peses prop. Així pot exercitar els braços, tot i no ser una experta endos essencials dia sí dia també. "Jo no puc viure sense ells", explica, alhora que diu que els de color pell i color negre són els seus preferits per fer qualsevol activitat."Si no ho he ratllat molt, és com que no ho he fet". Rosalía és addicta al boli i a ratllar a la seva agenda fortament tot allò que ja ha acabat de fer. Amb una agenda de paper, explica, ho veu tot més clar.Rosalía sempre té fred i les dessuadores l'acompanyen on sigui. Les porta amb caputxa i sense, estampades o llises, però mai fallen."Sempre estic escoltant música". Una bona cantant no abandona la música ni en el seu temps lliure i Rosalía, que passa moltes hores en avions, tampoc.dorm poc i es desperta amb els ulls inflats, detalla. Aquests pegats que es col·loquen a sota dels ulls són ideals perquè ajuden a tenir la cara més "presentable" quan has de sortir o quan has de fer-te fotos."Sempre estaria menjant". Rosalía és d'aquelles persones que no deixarien mai de menjar i els xiclets "amb sabor a xiclet" l'ajuden a tenir la boca ocupada quan no és hora de menjar.és la seva eina de treball, tot i que l'aplicació que més utilitza és Zello. És una simulació d'unque quan parles a través d'ella l'altra persona rep immediatament les "ones" de so."No puc viure sense ella". Rosalía no imagina la seva vida sense la seva germana Pili, que ha estat amb ella des que va néixer.tampoc pot viure sense la maionesa. Ho acompanya tot: el pollastre, la verdura, les patates fregides... i fins i tot se la menja a cullerades.

