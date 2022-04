Robert Güerri demana no crear alarmismes amb la Covid

El sistema de vigilància és prioritari

Ela l'Hospital del Mar,, ha demanatsobre l'evolució de la pandèmia per la Covid-19 a Catalunya. "Estem on sabíem que estaríem en aquest moment", ha dit a l'ACN.Apunta que el virus continua circulant i que hi ha un "degoteig" d'hospitalitzacions, sobretot de vulnerables, però afegeix que en el seu centreTot i que no descarta que s'estigui a les portes de la setena onada, destaca que no es pot parlar d'una onada com les viscudes anteriorment, entre d'altres per la. Afegeix queperò apunta que la prioritat és tenir al 100% el sistema de vigilància epidemiològica.Güerri reconeix que el virus està circulant molt, però recorda que això no és nou, que se sabia que passaria en el moment en què s'aixequessin totes les restriccions.que estigui començant lacom aquest dimecres va afirmar l'epidemiòleg Oriol Mitjà, peròque, en tot cas, la, ja que hi ha un alt percentatge de la població vacunada o immunitzada per haver-se infectat. "Cada any tenim onades de grip i d'alguna manera ho absorbim", ha reiterat.Per això, diu que ara, com per exemple restriccions d'horaris. En cas que es detectés un descontrol, llavors en aquell moment sí que defensa "plantejar alguna cosa". Güerri ha mencionat per exemple plantejar-se elsi la situació "es desboca" però no creu que s'hagi d'anar més enllà. "Si no, per què amb la grip no anem més enllà?", s'ha preguntat, al mateix temps que ha valorat que la població tampoc ho entendria. I és que per a ell, s'està en una altra fase de la pandèmia.Güerri sí que reconeix quei fa una crida al fet que aquesta sigui la prioritat, juntament amb laAquest sistema ha de permetre detectar un descontrol del virus abans que aquest arribi als hospitals perquè alerta que si no seria tard.L'infectòleg assegura que aquest sistema "no està tot el desenvolupat que es voldria" i, per tant, no es té la fotografia real del que està passant. I és que insisteix que calen dades "molt ben ajustades" per poder garantir que s'està fent correctament la vigilància.Malgrat això, diu que al seu centre surt més gent positiva per grip que per covid. De cara al futur, creu que és probable que s'hagi d'estendre laSi s'ha de fer extensiu més enllà, "ja es valorarà", finalitza.​​​​​​

