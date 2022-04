​Les tres lleis que el municipalisme vol modificar

L’(ACM), a través de la Fundació Transparència i Bon Govern, inicia aquest any 2022 el debat per impulsarde gran interès i impacte en el món local.En aquest sentit, l'ACM vol obrir el debat en tres grans àmbits. Per una banda, la viabilitat per a disposar d’una novaque s’adapti a l'actual realitat; per una altra, la regulació de les competències i el finançament dels ens locals a través de la; i, finalment, definir el marc dels drets i deures dels electes locals, a través de l'que esdevingui un marc jurídic de referència per a qualsevol contingència que afecti als electes locals.Aquestes qüestions formaran part d'una sessió de treball prevista per al proper dimarts 3 de maig . El president de l'ACM,amb detall el contingut d’aquesta proposta a la primera part d’aquesta jornada. L’objectiu és generar debat i concretar el posicionament del món municipal sobre aquests tres grans temes, independentment que des de l’àmbit parlamentari també es promoguin aquestes iniciatives legislatives.En la segona part de la jornada, l'entitat municipalista pretén fer una. “Sovint des del món local ens queixem de la poca adaptació de les normes a la realitat dels nostres pobles i ciutats. A banda de temes competencials i de finançament, hi ha el sentiment generalitzat que el marc jurídic i els canvis socials van a velocitats diferents i algunes lleis constitueixen veritables barreres per al progrés social i econòmic de la societat a les que s’apliquen”. expliquen.Per reflexionar sobre la relació entre el dret i la realitat social, la jornada comptarà amb la veu de, secretària general de l’ACM i amb una llarga experiència política com a consellera i vicepresidenta, i amb, reconegut filòsof i teòleg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor