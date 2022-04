Un de cada tres adolescents fa un ús problemàtic i addictiu del mòbil

generalment a través d’unque rep de mitjana entre els 10 i 11 anys. Són dades de l’informe de l’Unicef L'impacte de les tecnologies per a la relació, informació i comunicació (TRIC) en la infància, que han presentat en roda de premsa el responsable d’educació de l’ONG a Espanya, Nacho Guadix, i la coordinadora a Catalunya, Quima Oliver.L’informe, elaborat a partir d’una mostra de, estima que un de cada tres alumnes d’ESO (uns 600.000 estudiants) podrien presentar el que es defineix com a "", no només per la freqüència i intensitat sinó també per l’alt grau d’interferència en el dia a dia dels joves i les seves famílies.El 31 % està connectat més de cinc hores al dia entre setmana i la meitat també supera aquest temps diari durant el cap de setmana. En concret alsd’ESO ja han desenvolupat unai unaddicional podria estar començant a tenirL’informe constata que les pràctiques dea través de xarxes socials (conegut amb el nom de sèxting) són cada vegada més habituals, ja queadmet queTambé més de la meitat dels adolescents reconeix que ha acceptat o contactat amb desconeguts a les xarxes socials, però el més greu és queAixí mateix, un de cada deu assegura que algun adult li ha fet alguna proposició sexual per internet o xarxes, situacions que són més proclius en hores nocturnes, quan alguns joves continuen sense desconnectar-se del mòbil: