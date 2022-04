Mor als 54 anys el poderós agent de futbolistes Mino Raiola

El reconegut representant de jugadors de futbolha mort aquest dijous. El famós agent, de 54 anys, havia estat ingressat a l'UCI fa mesos per una malaltia pulmonar. Raiola tenia una gran influència en el mercat futbolístic, on tenia en cartera estrelles com Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland o Paul Pogba.

