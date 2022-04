Els motius pels quals «The Telegraph» considera Barcelona la millor ciutat del món

El prestigiós diari britànic TDesprés del que anomenen "un estudi exhaustiu", han elaborat una llista de totes les localitzacions més ben valorades pels seus criteris. A la secció de viatges, el rotatiu ha intentat desgranar les principals ciutats del planeta, categoritzant-les en diversos elements.Entre el seu criteri i, han situat la capital catalana per davant de desenes d'immenses metròpolis i ciutats., Barcelona és la guanyadora. Segons ells mateixos, els criteris per determinar quina era la millor anaven des de quina era la seva practicitat com a ciutat, llegat (i oferta) a nivell històric i cultural, qüestions de seguretat, espais verds i zones luxoses. Tots aquests elements atorgaven un màxim de 810 punts.Barcelona n'ha aconseguit 588, arrasant la segona ciutat de la llista, Sidney, que n'ha aconseguit 556.En ordre descendent: Sidney, Ciutat del Cabo, Lisboa, Venècia, Los Àngeles, Dubai, Londres, Vancouver i Florència.El Telegraph la defineix així: "Combina tot el que té més encant de les ciutats mediterrànies: un ritme relaxat, mesos de sol sense fi, menjar immillorable, amb la influència cultural i de disseny de gairebé qualsevol ciutat del fred nord". Assenyalen, però,destacant que el Parc de la Ciutadella, la zona verda "més gran", només té 17 hectàrees de diàmetre. La densitat de població és un aspecte irregular per al rotatiu, però Barcelona impacta en totes les altres categories.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor