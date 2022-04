Totes les pel·lícules de Juan Diego que es poden veure a les plataformes

Filmin

Diego, al film de Bigas Luna Foto: IMDB

Netflix

Diego, a la pel·lícula de «El 7º dia» Foto: Lolafilms, Artedis

Amazon

HBO Max

Movistar+

Diego, a «Los santos inocentes» Foto: Ganesh

Disney+

, un dels actors més prolífics i estimats de la història moderna del cinema espanyol,. L'intèrpret, realitzant molt poques aparicions públiques. En el món del cinema, Diego va formar part del repartiment de films com Los santos inocentes, Dragon Rapide, París-Tombuctú, Torremolinos 73, La noche oscura, El viaje a ninguna parte o,, a 23-F: La película.L'actor, que va rebre fins a 3 premis Goya i 9 nominacions, és un dels més prolífics de la història moderna de la cinematografia espanyola. Moltes de les seves obres es troben ara a plataformes com Filmin, Amazon Prime, HBO o Movistar. Us recopilem les millors de la seva filmografia que podeu veure ara als serveis d'streaming, en homenatge a la seva figura:· Algo amargo en la boca (1969)· Rincones del paraíso (1997)· El invierno de las anjanas (1999)· Una pasión singular (2003)· Torapia (2004)· El triunfo (2006)· Vete de mí (2006)· Por la gracia de Luis (2009)· 30 años de oscuridad (2011)· Que se mueran los feos (2010)· Incerta glòria (2017)· Oro (2017)· A pesar de todo (2019)· Xtremo (2021)· Los flamencos (1968) Canal FlixOlé· Colorín, colorado (1976) Canal FlixOlé· Los santos inocentes (1981)· La corte de Faraón (1985) Canal FlixOlé· El viaje a ninguna parte (1986) Canal FlixOlé· Pasodoble (1988) Canal FlixOlé· Jarrapellejos (1988) Canal FlixOlé· La noche oscura (1989) Canal FlixOlé· Martes de carnaval (1991) Canal FlixOlé· La noche más larga (1991) Canal FlixOlé· El rey pasmado (1991) Canal FlixOlé· Jamón, jamón (1992)· Tirano Banderas (1993) Canal FlixOlé· El invierno de las anjanas (1999) Canal PrimeVideo i FlixOlé· París-Tombuctú (1999) Canal FlixOlé· La virgen de la lujuria (2002) Canal FlixOlé· María querida (2004)· La vida que te espera (2004) Canal FlixOlé· El 7º día (2004) Canal FlixOlé· El camino de los ingleses (2006) Canal FlixOlé· Que se mueran los feos (2010)· Insensibles (2012)· Cover (2021)· Los santos inocentes (1981)· Jamón, jamón (1992)· Que se mueran los feos (2010)· 23-F: La película (2011)· Los santos inocentes (1981)· Pasodoble (1988)· El 7º día (2004)· Fuerte apache (2006)· Que se mueran los feos (2010)

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor