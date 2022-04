Mor un dels mítics actors de La Cubana, Jaume Baucis, als 64 anys

ha mort aquest dijous a l'edat de 64 anys, víctima d'un càncer. En un comunicat, la companyia ha informat de la pèrdua d'un dels seus millors membres, que formava part de La Cubana des de 1988."Tota la gent que ha passat per La Cubana, malgrat la tristesa d'aquesta notícia, ens sentim reconfortats per" han escrit des de la companyia teatral, recordant tots els anys de Baucis com a integrant del seu repartiment.L'intèrpret va formar part de tots els espectacles de la companyia des de, de 1988, fins als darrers d'aquests últims anys. L'últim, Adeu Artur, no hi va poder participar pel tractament contra el càncer.a les seves xarxes socials en l'aniversari de la companyia pels seus 40 anys d'existència.

