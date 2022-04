Mor l'actor Juan Diego als 79 anys

, un dels actors més prolífics i estimats de la història moderna del cinema espanyol,. Nascut a Sevilla, el 1942, ha estat partícep de bona part de les pel·lícules més rellevants de les darreres dècades, a més d'una llarga trajectòria en el món del teatre i a la televisió. Allà va fer un dels seus papers més estimats pel públic,, en llargues escenes que van enamorar els espectadors al costat d'Hugo Silva, Paco Tous i Pepón Nieto.L'intèrpret, realitzant molt poques aparicions públiques. En el món del cinema, Diego va formar part del repartiment de films com Los santos inocentes, Dragon Rapide, París-Tombuctú, Torremolinos 73, La noche oscura, El viaje a ninguna parte o,, a 23-F: La película.El 1975 va ser un dels capitostos de la vaga d'actors que reivindicava la reducció de la jornada laboral per als intèrprets teatrals. Diego, carregat d'històries, va tenir una immensa activitat política a l'etapa d'aperturisme del franquisme i a la Transició, iEls seus inicis en el món de la interpretació i de les pantalles es va produir a la televisió, a finals dels anys 50, quan va començar a mostrar vocació per l'ofici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor