El Barça jugarà a l'estadi de Montjuïc la temporada 2023/24

Les primeres obres, a primera i segona graderia

Canvi en el pla d'execució

L'alcaldessa de Barcelona,, i el president del Futbol Club Barcelona,, han confirmat avui l'acord entre l'i elper començar les obres de l', que començaran al mes de juny després que la comissió de govern hagi aprovat la llicència d'obres. Ajuntament i club també estan treballant per fer efectiu el trasllat de l'equip del Barça mentre durin les obres a l', a Montjuïc, durant la, aquesta qüestió, però, encara s'ha d'acabar de tancar i se'n donaran tots els detalls més endavant. L'estadi olímpic, a dia d'avui, no té cap equip que hi jugui amb regularitat des que en va marxar l'Espanyol, que ara té l'estadi a Cornellà del Llobregat.Colau ha assegurat que es tracta d'un "molt bon acord" tant per al club com per la ciutat de Barcelona. "És un acord molt satisfactori pel conjunt del país", ha afirmat. La comissió de govern s'ha reunit aquest matí i ha aprovati les obres ja podran començar un cop acabi la temporada, de cara al mes de juny. Colau ha destacat que l'Espai Barça suposarà una "" i és una qüestió que es va arrossegant des de fa anys, concretament des de 2004 i, especialment, des del darrer mandat de Colau a l'ajuntament. "El consens ha estat molt ampli per aprovar aquest projecte de ciutat", ha apuntat.L'alcaldessa ha volgut insistir que l'acord és molt positiu per a la ciutat perquè permeti obre el recinte als veïns. També implica renovar més de 110.000 metres quatres, generarà més zones verdes i augmentarà els carrils bicis. "Parlem de moltes millores que, ara, hem millorat encara més amb la nova junta directiva", ha dit Colau. Es treballarà, doncs, en alguns canvis respecte al projecte anterior. No són canvis estructurals, sinó de detalls i d'"acabats", i que signifiquen "millores" en termes de. Per exemple, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del nou estadi."Hem sabut actualitzar-nos i un dels equipaments més internacionals de la ciutat com l'Espai Barça també serà referent en sostenibilitat i tecnologia", ha celebrat Colau. Qui ha portat les negociacions ha estat la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, que ha volgut destacar que l'Espai Barça planteja un espai verd amb una plaça oberta a la ciutadania. "Amb una de les modificacions que estem treballant és que l'aparcament no se situï sota la plaça i poder-hi posar espai verd", ha apuntat Sanz. Algunes de les actuacions ja estan en marxa.El president del Barça, Joan Laporta, ha celebrat que l'Ajuntament hagi atorgat finalment la llicència i ha dit que l'Espai Barça serà. Les primeres obres que es faran entre juny de 2022 i juny de 2023 seran a primera i segona graderia, també en àmbit tecnològic i referents a l'entorn de l'estadi i la urbanització exterior. A primera i segona graderia s'enderrocarà l'estructura addicional del gol sud, on hi ha el centre mèdic, i també es faran obres de restauració d'anticarbonització i impermeabilització, i acabats estructurals. També la millora i renovació dels sistemes de retransmissió.En l'àmbit tecnològic, Laporta ha detallat que es faran les noves connexions de telecomunicacions, el trasllat del centre de dades i es crearà una nova sala de registre. Hi haurà obres a l'entorn de l'estadi, per a la contenció de l'aparcament que hi ha al lateral. Es farà també un nou "" i es posarà un punt d'informació per als socis sobre el projecte. A l'entorn de l'estadi també es faran accions de transplantament i condicionament de l'arbrat. També es faran obres d'urbanització i començaran les tasques d'enderrocament del "", a la Travessera de les Corts. Totes aquestes obres del primer any seran compatibles pràcticament amb un 100% de l'aforament.Arran de lai la crisi de preus de materials i abatiment, hi ha hagutde les obres. L'enderrocament de laes farà quan l'equip vagi a Montjuïc. Serà en aquest moment -temporada 2023/24- quan es podrà fer "el gruix de les obres" de manera més ràpida. "Aquest canvi no afectarà el calendari de les obres, com a molt es podria endarrerir com a màxim dos trimestres", ha apuntat. La temporada 2024/25, l'equip tornarà a l'estadi i les obres seran compatibles amb un aforament del 50%.El Barça presentarà en les properes setmanes la modificació definitiva del projecte, que s'ha treballat conjuntament entre el club i l'ajuntament.Amb aquests canvis es volen minimitzar, entre d'altres, les afectacions de les obres als socis i també es vol que "". "El replantejament tindrà un impacte directe en el medi ambient i reduirà la empremta econòmica del Barça, i serà un impuls a l'economia circular i potenciarà la biodiversitat de la zona", ha detallat Laporta. A tall d'exemple, el 60% dels pàrquings estaran electrificats i també hi haurà espai per a bicicletes. Les millores també potenciaran l'estalvi i l'eficiència energètica, amb 18.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques, sistemes de refrigeració i calefacció sostenible, i l'acumulació de les aigües que s'acumulin a la coberta per regar deu cops l'any el campus Barça.

