Repsol duplica els seus beneficis en ple context d'inflació i guerra a Ucraïna

ha tancat el primer trimestre del 2022nets, segons ha informat aquest dijous. En uns tres primers mesos de l'any marcats pels elevatsi la guerra a, l'empresa ha passat d'un benefici de 648 milions d'euros en el mateix període de l'any passat alsactuals.La pujada dels hidrocarburs ha fet incrementar el resultat net ajustat, que s'ocupa específicament dels negocis, i que va arribar als 1.056 milions d'euros, davant dels 471 milions del mateix període de l'any passat.–que es fa fora de l'estat espanyol, i aporta 731 milions- i el 5% del negoci de les estacions de servei.Segons informa Repsol, la seva àrea d'Exploració i Producció ha obtingut el primer trimestre 731 milions, respecte als 327 milions dels tres primers mesos del 2021. En comparació amb l'any passat, l'energètica ha assolit un augment del 69,2% en el preu de realització del cru (el Brent ha pujat un 67,3%) i del 120,6% en el cas del preu de realització del gas (85,2% en Henry Hub).Tot i l'augment de beneficis,la producció mitjana de barrils equivalents de petroli el primer trimestre va ser de 558.500En l'àrea Comercial i Renovables, Repsol ha aconseguit 117 milions, per sobre dels 101 milions del mateix període de l'any passat. També puja el benefici de l'àrea Industrial, amb un resultat entre gener i març de 236 milions, per sobre dels 73 de fa un any.Segons explica Repsol, el flux de caixa operatiu se situa el primer trimestre en els 1.091 milions d'euros, i puja fins als 3.064 si s'exclou el fons de maniobra., per sobre dels 5.762 milions del mes de desembre. La companyia atribueix l'augment a l'increment de circulant derivat de la forta pujada dels preus de les matèries primeres. La liquiditat de Repsol és de 9.823 milions d'euros, cobrint 3,5 vegades els venciments de deute a curt termini.

