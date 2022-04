Cambray alerta els sindicats: «Els boicots no m'aturaran»

El conseller d'Educació,, ha volgut deixar clar que "els actes de boicot i protesta" que protagonitzen els sindicats de mestres "no l'aturaran". Desenes de membres de sindicats educatius van protestar dilluns al paranimf de la Universitat de Barcelona, on el conseller havia de fer la conferència Nous aprenentatges, nous espais. Després de mitja hora de protestes i d'espera, el conseller ha entrat a la sala, ha agraït l'assistència dels oients que hi han anat i ha marxat.aquest dijous al matí, Gonzàlez-Cambray ha criticat que s'han vist imatges de "persones violentes" entre els actes de boicot i protesta i ha insistit que aquestes persones "no representen" el conjunt dels mestres. El conseller ha reconegut "marge de millora" perquè la informació arribi a tothom però ha defensat les mesures plantejades, com l'avançament del curs escolar. Amb tot, ha considerat que els sindicats "no volen l'acord" perquè no s'han assegut en les darreres set meses sectorials.Cambray ha valorat que en les protestes s'estan fent servir formes "que no corresponen a actituds pròpies del que significa ser mestre" i"No són tolerables", ha afegit. Ha recordat que els cinc dies de vaga es van convocar després que s'anunciés l'avançament del curs escolar, una mesura que ha tornat a defensar que no afecta els drets laborals.La conselleriagairebé totes les mesures que els sindicats van incloure en els motius de la vaga i ha insistit que tot no es pot fer al mateix temps. Segons el conseller, per als sindicats és "o tot o res". Ha explicat quela reducció d'una hora lectiva per als professionals perquè això sí que afecta les condicions laborals. "Des del febrer no s'han mogut", ha lamentat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor