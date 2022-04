Una prova pilot controlarà les platges de Barcelona amb drons

Més enllà de les platges

i zones de banys de Barcelona i estimar l'aforament en temps real. La prova és el resultat d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, l'Institut Municipal d'Informàtica i BIT Habitat i es desenvoluparà en el marc del Laboratori d'Innovació Urbana de Barcelona.El consistori ha tret la licitació pública que ha de permetre contracte aquest servei, de cara a l'estiu, consistent en l'obtenció d'imatges i vídeo mitjançant tecnologia dron per millorar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió del litoral barceloní. Així,durant les hores de més afluència en temporada alta -d'11 a 19h-.L'estiu passat ja es a dur a terme una prova de concepte per estudiar la viabilitat i la idoneïtat de la utilització de la tecnologia dron per gestionar l'accés a les platges i donar resposta aDe cara a aquest estiu, l'objectiu és anar un pas més enllà amb aquest projecte pilot, per tal d'avaluar la utilització intensiva d'aquesta tecnologia per capturar i processar la informació necessària per gestionar l'accés a les platges. L'objectiu és que en un futur aquest projecte sigui unPer tal de garantiri d’acord amb el que estableix l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, el sistema de processament d’imatges en temps real les anonimitza en el mateix procés de generació i elimina les originals immediatament després. El sistema que es posa en pràctica a les platges, un cop processades totes les imatges que conformen una platja, procedeix a agregar els aforaments per imatge per obtenir l’aforament total, sense que hi hagi, en cap cas, reconeixement de les persones.Amb aquesta tecnologia es podrà estimar l'aforament en temps real de les platges, obtenir la informació per definir els patrons d'ús espai-temporals i optimitzar la gestió de l'aforament, optimitzar també la neteja, detectar abocaments i obtenir informació en el seguiment de l'impacte dels temporals en el litoral.ha de disposar, com a mínim, de dos drons amb càmera integrada i operatius en tot moment. També haurà de tenir els recursos humans necessaris per complir amb tots els requisits establerts.Després de la temporada de platges s'hauran acumulatEl plec tècnic de la licitació estableix un sistema de control complementari als que actualment estiguin establerts ende caràcter extraordinari que se celebrin en un espai públic a l'aire lliure. També demana estudiar la possibilitat d'aplicar la tecnologia dron en altres activitats d'interès públic, sempre i quan no es captin dades de caràcter personal. També s'obre la porta a fer ús d'aquesta tecnologia amb finalitat promocional, per reconstruir la transformació de grans equipaments o en esdeveniments amb gran concentració de gent.Elés de 169.279,00 euros i el període de vigència és des de la signatura de contracte fins a 31 de desembre de 2022.facilitarà a l'Ajuntament durant el 2022 el testeig de solucions innovadores orientades a les necessitats urbanes. A la vegada, oferirà a empreses i entitats la possibilitat de provar en entorns reals solucions en fase pre-comercials.

