Polèmica per les declaracions contra Israel d'un jugador del Barça

La publicació a Instagram

Les opinions polítiques no solen arribar de futbolistes de primer nivell, que intenten evitar qualsevol polèmica o enfrontament que els pugui posar a l'ull de l'huracà. No és el cas del jugador del Futbol Club Barcelona,, que no es va tallar ni un pel al seu compte d'Instagram a l'hora de carregar contra Israel, pel seu tracte amb els palestins. En un stories, el jugador marroquí del filial publicava un vídeo d'amb dues paraules:Les imatges publicades per Abdecontra la població palestina. Hores després, el blaugrana va decidir esborrar la publicació però les reaccions, fossin crítiques o de suport, ja havien arribat a totes les xarxes socials, inclosa Twitter.perquè esborrés la publicació i així evitar un conflicte amb Israel.La repercussió ha estat tanta queSegons va informar TV3, fonts del Barça els van assegurar que ells no tenien res a veure amb la decissió d'esborrar la publicació a Instagram. El club blaugrana ja va renunciar a un partit amistós a Jerusalem després de rebre queixes de l'Associació Palestina del Futbol. No va ser el cas dela la ciutat el juliol del 2021.

