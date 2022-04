Prohibida l'entrada d'un vaixell maltès a Barcelona amb càrrega d'un mercant rus

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha prohibit, a través de la Direcció General de la Marina Mercant, l'arribada ad'uni que està sancionat per la UE com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna. De fet, el vaixell maltès, de nom Black Star, tampoc pot accedir aigües territorials espanyoles.Així ho ha establert la Direcció General de la Marina Mercant en una resolució després de comprovar que la càrrega delés en realitat del vaixell rus, a qui Capitania Marítima ja va denegar l'entrada a Barcelona el passat 25 d'abril.A traves del sistema SafeSeaNet, que és un sistema de seguiment i informació del tràfic marítim, la transferència de la càrrega del vaixell rus al maltès es va fer entre les 6.40 del dia 24 d'abril a les 12.20 hores de l'endemà a 12,5 milles nàutiques al nord-oest de la illa de, just al límit de les seves aigües territorials. L'Agència Europea de Seguretat Marítima ja va avisar als països membres de la UE que aquest tipus de transbordaments, que suposen eludir les sancions d'Europa, estanEl vaixell Black Star transporta oli de palma i oli usat de cuina, entre d'altres,, segons va informar el seu consignatari a Capitania Marítima, Ibèrica Marítima. Aquest dimecres a la tarda, el vaixell continua navegant per aigües internacionals (més de 12 milles de la costa), entre Catalunya i les Illes Balears.​​​​​

