El 57% dels barcelonins suporten valors de soroll superiors als que recomana l'OMS

Elestà sotmesa durant tot el dia aals que recomana l’OMS, i una nivells molt per sobre d’aquest llindar. El trànsit és la principal font d’aquest soroll.Aquesta és una de les conclusions que ha posat sobre la taula la segona i última jornada del congrés, que ha tingut lloc aquest dimarts a. Els especialistes que hi han intervingut han alertat que la contaminació acústica té un important. Seguint amb la ciutat comtal, s'ha precisat que el soroll fa que més depateixin afectació emocional, psicològica i social, quetinguin trastorns de la son, a més que hi hagi uns"L’evidència científica ens indica que, provocant molèsties cròniques, problemes de son, i fins i tot malalties cardiovasculars", insisteix el congrés en un comunicat. "Tenint en compte que l’exposició al soroll del trànsit és habitual, quants casos de malaltia o mort prematura es podrien evitar a Barcelona i a Europa si els nivells de soroll no superessin les recomanacions internacionals per protegir la salut?", afegeixen.La sessió que ha obert la segona jornada de l’Acusticat a Granollers ha permès conèixer dades globals extretes de les investigacions d’amb la investigadora, i dades a escala de l’àrea de Barcelona aportades per la tècnica de salut pública, de l’, l’ASPB. Moderades per, les investigadores han insistit en els problemes de salut derivats del soroll per a prendre consciència del seu abast i afectació.

