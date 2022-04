Algèria amenaça Espanya de tancar l'aixeta del gas

Altres notícies que et poden interessar

haaquest dimecres el govern espanyol quea Espanya si part d'allò que envia es deriva a un altre destí. De fet, la referència era clara: elL'amenaça ha arribat de part del ministre d'Energia algerià,, qui ha rebut un correu de la vicepresidenta tercera espanyola,La ministra per la Transició Ecològica l'informava queautoritzarà eldel Gasoducte Magreb Europa per on Algèria abasteix, via Marroc, la península fins al passat novembre, quan va tancar el conducte.En un comunicat del seu departament, recollit per l'agència oficial APS, Arkab ha deixat clar queté un "que no és un altre que el previst als contractes" es considerarà com "undels compromisosi, en conseqüència, podria desembocar en eldelque lliga a Sonatrach amb els seus clients espanyols".​​​​​

