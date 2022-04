Jaume Cabré, l'home que «només escriu»

, ha dit l'escriptoren el transcurs de l'homenatge que ha rebut a l', un acte que s'ha anat ajornant per la pandèmia i que ha arribat pocs dies abans de fer 75 anys i quan en fa poc més de deu de la publicació de la seva novel·la, considerada un títol culminant en la seva narrativa.El crític i poeta, la traductora, crític i historiador de la literatura, han perfilat l'obra d'un Cabré que, en paraules d'Abrams, conforma. Abrams ha assenyalat que la producció de Cabré li recorda la de, un autor que des de l'inici tenia un full de ruta que duia a Ulisses. Segons ell, tota la creació de Cabré condueix a Jo confesso i es pot definir com una "obra d'art total", destacant-ne la seva interlocució directa amb els grans autors contemporanis. Les novel·les de Cabré han estat àmpliament traduïdes i els seus són títols d'èxit en molts països, especialmentAbrams s'ha referit a les tres zones literàries que havia de conèixer l'escriptor, segons: la local (la llengua pròpia, en aquest cas, el català), la zona regional, que seria en el seu cas la literatura espanyola i europea, i la universal, que coneix a fons, des de Cervantes a Proust, Melville, Tolstoi o Faulkner. Abrams ha destacat lade Cabré tot i la seva gran ambició literària. Un fet que converteix les seves obres en un exerciciper fer senzilla l'alta modernitat literària.També Stefania Ciminelli s'ha referit alde la literatura de Cabré i al fet que està, un altre dels elements de la seva obra, com també als seus grans temes, com la força de la memòria, la tergiversació dels fets duta a terme pels poderosos, l'amor i la decepció. Ciminelli ha explicat com ha afrontat la traducció d'obres com, i com n'és d'important el fil continuador entre escriptor i traductor.Jordi Marrugat ha destacat el que és un dels trets de les novel·les de Cabré, que és la capacitat de generarper la seva narrativa. L'historiador de la literatura ha subratllat la voluntat de Cabré de contribuir a construir unarobusta i com ha volgut incidir en la realitat i en el món de les idees.En l'inici de l'acte,l'ha definit com el sènior més respectat de la literatura catalana idels autors catalans. Però Cabré s'ha resistit a emprar grans paraules. S'ha limitat a dir que per ell, si no escriu, el més important és llegir i que preferia escoltar dels "savis" i aprendre'n. Escriure i prou.

