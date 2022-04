Robles menysté «The New Yorker» i el periodista que va destapar el «Catalangate» li respon

👋🏼 Hola Excma. Sra. D. Margarita Robles @Defensagob, aquí tiene más información sobre la revista The New Yorker:https://t.co/4GBixCjtet https://t.co/uN4Tdk29pH — Ronan Farrow (@RonanFarrow) April 27, 2022

El, l'espionatge massiu a líders independentistes destapat dies enrere per The New Yorker ha causat rebombori a nivell internacional. A l'Estat, la ministra de Defensa,, ha hagut de, ja que el seu Ministeri engloba el, posseïdor del programaAquest dimarts ho va haver de fer ali en una de les intervencions va arribar a dir que no sabia què era. ", no sé amb quines fonts actua, no se sap d'on venen les informacions", va dir la ministra. Desprès d'aquest menysteniment, el periodista que ha destapat el cas,"Hola Excel·lentíssima Senyora Margarita Robles,The New Yorker", ha escrit el periodista alhora que compartia un vídeo d'El País amb la intervenció de Robles a la cambra alta espanyola. El missatge anava acompanyat dea la pestanya de la web que inclou la

