Putin promet una resposta «ultraràpida» per qui gosi intervenir a Ucraïna

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

L'home al capdavant del, i de l'"operació especial" a Ucraïna,, ha promès una resposta "ultraràpida" a tot aquell qui gosi intervenir a la guerra. Si algun país extern interfereix en la invasió, diu que s'ho prendrà com una amenaça i avisa que té, aquelles de les quals ningú pot presumir". Recull les seves declaracions l'agència russa de notícies Interfax, que també ha explicat que Putin considera que "amb coratge, determinació i heroisme s'ha impedit". També ha insistit en el fet que els objectius de l'operació es compliran "incondicionalment" i sobre les sancions interposades per la Unió Europea (UE), creu que han "fracassat".De les sancions també n'ha parlat la presidenta de la Comissió Europea,, que ha avisat aquest dimecres a les empreses que compren gas a Putin que si cedeixen al, també estaran "incomplint les sancions" interposades per la UE i podrien tenir problemes legals. Precisament aquest dimarts Rússia ha tallat el subministrament energètic a Polònia i Bulgària per negar-se a pagar en rubles. Von der Leyen ja ha amenaçat que la resposta russa tindrà conseqüències "immediates, unides i coordinades".Amb tot, ja vandes que, el 24 de febrer, els primers míssils russos impactessin en territori ucraïnès. Una invasió que, ara, vista la resistència de les tropes liderades pel president d'Ucraïna, se centra a l'est i el sud del país per arribar fins a la regió prorussa de(Moldàvia), on el Kremlin assegura que hi ha evidències que la població russa està "oprimida". Aquest dimarts ja s'han sentit les primeres. Detonants que els russos neguen haver provocat i quesospesa la possibilitat d'"".Tot plegat, mentre el secretari general de les, és de visita a Kíiv per reunir-se amb Zelenski aquest dijous després de la seva visita a Putin a Moscou. Segons ha informat el mateix Guterres a través del seu canal de Twitter, l'objectiu de la visita és "a Ucraïna ien zones de conflicte".Des del començament de la guerra,, la majoria, 2,9 milions, cap a Polònia, territori fronterer. L'agència de l'ONU per als refugiats,, estima que la xifra de desplaçats podria créixer fins als 8,3 milions.

