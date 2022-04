Entre els 12.100 d'Ulldecona i els 29.700 de Sant Just: quina renda disponible té cada municipi?

Evolució de la renda

Els ingressos reals disponibles pels catalansl'any abans de la pandèmia. Així ho assenyala l'indicador de la, fet públic aquesta setmana per l', el qual calcula els ingressos dels catalans, tant els provinents de les retribucions, com els excedents dels professionals, els lloguers i les prestacions socials, i en resta elsi cotitzacions socials abonades per fer una aproximació a les quantitats de què poden disposar lliurement. De mitjana, aquesta renda és de 18.200 euros, però lessón notables.Pel que fa a les comarques, la que disposa d'una renda mitjana disponible més elevada és el, amb 20.400 euros anuals per persona, un 12,2% més que la mitjana catalana i un 26% més que la mitjana de totes les comarques -donant un pes igual a totes elles-. Per darrere, se situa el, amb 18.900 euros (un 16,7% més que la mitjana de comarques), i el, eli el, amb un interval d'entre 18.400 i 18.600 euros.Tal com es pot observar al mapa inicial, són sobretot les comarques de laaquelles amb una renda superior, així com l', bona part de la Catalunya Central i de les comarques gironines -excepte l'i la-. En canvi, la zona de les Terres de l'Ebre, Ponent i l'Alt Pirineu agrupa aquelles per sota de la mitjana, en especial el, amb 13.200 euros, lai les(14.300) i el(14.500).Com era de preveure, les diferències a nivell local són encara superiors i dibuixa alguns matisos a la distribució territorial. Els municipis amb una renda disponible mitjana superior són(29.700 euros),(28.100),(27.600),(26.100) i(25.800), els quals més que dupliquen aquells que estan a la cua,(12.100 euros),(12.300),(12.400), la(12.500), lai el(12.700).Més enllà de la primera imatge comarcal de divisió força clara per damunt i per sota de la mitjana, alguna municipis de zones teòricament més riques apareixen en vermell, especialment, a l'entorne de Barcelona. També hi ha alguns contrastos notoris, com la ja esmentada Salt, envoltada de municipis més rics, o, amb una renda mitjana de 25.700 euros, al costat de, amb 15.400, mentre queés l'únic poble del Segrià per sobre la mitjana municipal. Les dades només estan disponibles per a municipis de més de 1.000 habitants, però així i tot cal tenir en compte que, en els petits, la mitjana pot estar esbiaixada per riqueses puntuals molt elevades.L'estadística també permet observar quines comarques han incrementat més la renda disponible mitjana. Totes la van augmentar l'any 2018, però qui ho va fer més va ser el, amb un 7,3%, seguida per l'Aran (+7%), l'i l'(+6,6%) i la(+5,8%), molt per sobre del que ho van fer el(+1,8%), l'(+2,1%), el(+2,4%) i el(+2,6%). Fins d'aquí un any, però, no es podrà analitzar l'impacte del primer any de coronavirus.Aquesta estadística esi, durant els 10 anys que s'ha ofert, la comarca on més ha crescut la renda disponible mitjana és clarament l'Aran, on ho ha fet un 22,5%, motiu pel qual ha passat de situar-se en el lloc 30 del rànquing al 15è, en aquest període. Per darrere, a la Terra Alta ha augmentat un 15,7% i ascendint de la posició 41 a la 36, mentre que elha passat de la 35a a la 29a i la, de la 37a a la 32a. Al capdamunt, però, sempre s'hi ha trobat el Barcelonès i, a la cua, el Montsià, tal com es pot comprovar al següent gràfic.L'Idescat també ofereix dades sobre els components principals dels ingressos analitzats, per analitzar quins han tingut més pes a cada lloc. Així, elsvan representar el 58,8% del total a Catalunya, però sobretot van sumar el 62,2% al Gironès i el 61,6% al Baix Llobregat. Mentre, de mitjana, les(en el cas d'empreses unipersonals) i elsvan suposar el 21,4% d'ingressos, a laaquestes van ascendir al 33,9% i al 31,6% al. Finalment, les prestacions van equivaldre al 19,8% dels ingressos, però van tenir un pes més rellevant al Berguedà (29,9%) a la Terra Alta (26,9%) i el(26,4%).Els components dels ingressos a nivell local, de nou i com és lògic, ofereix majors desviacions. A diversos municipis, el percentatge que representen els salaris superen el 70%, especialment(73,1%),(72,3%) i la(71,6%). Les rendes professionals i lloguers s'eleven fins al 42,6% en el cas de la, i també tenen un pes notori a(39%),(36,7%) i(36,3%). Finalment, bona part dels ingressos es basen en prestacions socials -entre les quals, atur i pensions- a la(40,2%),(38,4%) i(33,5%).

