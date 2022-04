La propietat de casa Orsola s'obre a negociar amb el Sindicat de Llogateres després d'una nova acció de protesta

. La proposta ha arribat dues horesde l'inici de l', on han reclamat una negociació urgent entre la propietat dels pisos i les corresponents afectades per la pujada de fins a unDe fet, el Sindicat de Llogateres ha ocupat la seu de, a l'edifici d'Emergia, perEls manifestants que s'hi han apropat han cridat els càntics de "Gent sense casa, casa sense gent" i "No estàs sola, Casa Orsola".Tot i que en un primer moment els propietaris han titllat l'acció d'inapropiada i han dit que una acció d'aquesta magnitud "no es pot fer", poc més de dues hores després. La propietat ha acceptat les condicions del sindicat i ha emplaçat a quatre persones a negociar amb el seu advocat aquest dijous a les nou del matí. Una oferta que la portaveu del Sindicat de Llogaters, Carmenja que l'ha titllat de "". En aquesta línia, ha reivindicat una negociació col·lectiva per arribar a un acord per als llogaters afectats.Davant laal bloc d'habitatges i l'que arriben fins als 2.000 euros mensuals, el sindicat ha convocat una acció a l'oficina central de Lioness Inversiones per exigir una solució que satisfaci a les llogateres afectades per l'increment dels preus i el model de negoci de la societat.Durant la convocatòria,ha carregat contra l'empresariper "expulsar les veïnes de Casa Orsola". "Ollé ha aprofitat la pujada dels preus de la gasolina i de l'energia per apujar els preus dels lloguers", ha manifestat. "És brutal que hagin expulsat les veïnes a través d'un burofax, que és una cosa que fa temps que no vèiem", ha dit sobre la societat de l'empresari que gestiona Casa Orsola. En aquest sentit, ha lamentat que no s'hagin molestat a convocar una reunió amb els veïns i que s'hagin limitat a enviar cartes als inquilins.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor