Margarita Robles, la «progre» oficial al servei de l'Estat

"Les crisis s'han de resoldre immediatament i no deixar-les podrir". Les paraules són de. Les va pronunciar el maig del 2012. En aquell moment, era vocal del, que vivia una crisi interna tempestuosa. S'havien filtrat despeses privades del seu president,pagades a compte del pressupost del CGPJ, inclosos molts caps de setmana en hotels de Marbella. Dívar va perdre el suport d'un sector del CGPJ i Robles va ser clau en la seva caiguda. D'aquella crisi també és una altra frase seva: "En política, l'aparença és tan important com la realitat". Ara, la ministra de Defensa viu una crisi des de l'altre costat de l'escàndol. És ella mateixa la que afronta peticions de dimissió pel Catalangate, un gravíssim assumpte d'espionatge que l'apunta a ella com a responsable política del CNI. Lesper Robles sobre l'escàndol, dimarts al Senat i aquest dimecres al Congrés, han estat tot el contrari a voler aclarir els fets i sí, en canvi, una defensa aferrissada al dret de defensa de l'Estat quan se sent amenaçat. El president Pere Aragonès i els partits sobiranistes ja n'han demanat la dimissió, mentre amenacen de retirar el seu suport a. En aquest context, Robles ha decidit no afluixar.Es diu de la ministra, lleonesa nascuda el 1957 i establerta de ben jove a Barcelona -on va estudiar Dret-, queEn efecte, va ser jutgessa amb només 24 anys, número 1 de la seva promoció, va ser de la primera dona a presidir una sala del contenciós, una Audiència territorial (la de Barcelona), i de les primeres dones a ser, i a entrar a l'i al CGPJ.En la seva trajectòria va ser cabdal el pas per Interior. Eren els darrers anys del govern de, quan la pudor de les clavegueres de l'Estat era insuportable, després de les accions del, enmig d'un cúmul de corrupció a l'administració. La fugida de, exdirector de la Guàrdia Civil, va provocar la dimissió del ministre de l'Interior,, i l'ascens del magistrata ministre de Justícia i Interior. En el tram final del seu mandat, González va haver de lliurar el ministeri a un equip renovador. Belloch va col·locarcom aEntre 1994 i 1996, Robles va dirigir amb mà de ferro la Secretaria d'Estat. El capítol més delicat va ser impulsar la investigació sobre laRobles va ordenar diverses vies d'investigació. La Guàrdia Civil va seguir les pistes que apuntaven a uns mercenaris, a l'organització d'extrema dreta francesa OAS... Robles va ordenar la Policia Nacional que investigués la Benemèrita. En aquell cas, Robles es va enfrontar a tot un sector del govern, amb l'aleshores portaveupartidari de no anar fins al final en les investigacions.Va ser ella qui va impulsar el nomenament decom a governador civil de Guipúscoa, on va ser determinant per revelar el paper del general Rodríguez Galindo en l'assassinat de Lasa i Zabala.va ser amb posterioritat processat i condemnat pels fets a 71 anys de presó. L'any 1995, però, era intocable i el govern de González el va ascendir a general. Robles s'hi va oposar i no va acudir a la concessió de la faixa de general. Jáuregui seria més tard víctima d'un atemptat mortal d'ETA.Robles va guanyar notorietat a Interior, on va establir unes normes clares en la gestió dels, fons que servien per finançar en negre despeses de la Casa Reial. Quan va tornar als tribunals, ho va fer com, l'associació que aplega el sector més progressista de la judicatura. Entre el 2018 i el 2013, va ser membre del CGPJ, convertint-se en un dels poders fàctics del govern dels jutges. Aquí va demostrar també la seva habilitat a l'hora d'utilitzar els engranatges del poder, establint una aliança amb un altre vocal,proposat pel PP, un eix del qual van sortir molts nomenaments i que va ser acusat de construir una xarxa d'influència dins del CGPJ.L'exmagistratha estat una de les bèsties negres de Robles. Garzón vael 1993, quan González va voler apartar-lo de les investigacions del GAL. El van designar director del, però ell ambicionava ser ministre. Just el paper, ministra d'Interior, que obtindria Robles el 1994. Davant aquesta derrota, Garzón, va tornar a la judicatura. Però aquestamai es tancaria. Robles sempre va ser molt crítica amb l'actuació d'un Garzón, que el 2010 va ser apartat de la carrera judicial per prevaricació. El xoc entre tots dos va dividir Jutges per la Democràcia.Robles va tastar el cuc de la política i li va agradar. El seu retorn es va produir, quan aquest va accedir a la secretaria general del PSOE, i va convertir-se en número dos per Madrid al Congrés. Després de la defenestració de Sánchez en el comitè federal, va romandre de diputada i una de les 15 diputades que van trencar la disciplina de vot per rebutjar l'abstenció en la investidura de. El seusanchista va fer que després del triomf de la moció de censura contra Rajoy, Sánchez la designés ministra de Defensa.Es va especular sobre si Defensa era el premi que ella desitjava, en lloc de Justícia o Interior. En tot cas, Robles ha sabut convertir-se, altre cop, en una figura estel·lar del govern.enfront Podem i, davant la guerra a Ucraïna, se l'ha vist còmoda defensant les posicions més atlantistes i xocant amb l'ala morada del govern. Com quan va etzibar aque intentés convèncer amb diplomàciaValenta a l'hora d'enfrontar-se amb el GAL i les clavegueres el 1995, freda en la seva lluita particular contra Garzón, Robles ha trobat de nou el seu paper, potser ara amb el guió canviat, com a defensora d'un Estat que, davant elno té més remei que emprar tots els recursos a l'abast. Delatant de nou que enfront la Catalunya rebel, es pot forçar la llei que no va voler trencar per combatre

