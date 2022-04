Oriol Mitjà dona positiu i avisa: «La Covid està desbocada, és l'inici de la setena onada»

Altres notícies que et poden interessar

"Si m'heu trucat, és que alguna cosa no va bé". Així ha entratal programa deTodo Es Mentira, amb el qual s'ha connectat per valorar l'augment de positius per Covid a tot l'Estat -per bé que la situació als hospitals continua sota control-. Ha estat en aquesta connexió -i posteriorment en un fil a Twitter- on Mitjà ha explicat quei em va trobar signant llibres per Sant Jordi", ha explicat l'investigador, contagiat durant la diada tot i portar"tot el dia". Mitjà creu que la situació actual és dolenta: "És el principi de la setena onada amb un increment de la incidència, hospitalitzacions i morts", ha avisat.Per frenar l'expansió del virus, el doctor assegura que Salut "ha de". És a dir, tornar a l'escenari de fa un mes. En el cas de les mascaretes, significaria revertir la norma tot just una setmana després d'implantar-la.Mitjà argumenta que "la població ha anat perdent immunitat i a més han arribat variants més transmissibles", a més de denunciar que "l'1 d'abril es desballesta el sistema de proves i aïllaments, de manera que, on contagiarà a persones vulnerables".L'alerta de Mitjà arriba amb la situació força estable.quan va esclatar la pandèmia, i no han parat de baixar fins ara. El dia 1 d'abril, quan es van abandonar els aïllaments, encara n'hi havia 64, i, per exemple, el dia amb menys pacients crítics per Covid de tot l'any 2021 n'hi van haver 77.Sí que han augmentat els pacients menys greus, però no d'una forma sobtada. Fa un mes, hi havia 869 hospitalitzats per Covid; divendres passat -últim dia amb dades consolidades- eren 926.Fa més d'un mes que les morts setmanals es mouen entre 30 i 60. Per posar en context, en la sisena onada es van superar els 3.000 ingressats, els 520 crítics les 330 morts setmanals.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor