El Parlament acorda investigar la pederàstia a l'Església

Elha aprovat crear unasobre laa l'. La proposta registrada per, lai elsha rebut el suport deli elhan votat en contra i el diputat del PSC-Unitss'ha abstingut. Els partits que han votat a favor de la proposta han coincidit a dir que la creació de la comissió d'investigació és un "pas important" per les víctimes. "És una comissió pionera a l'Estat que vol fer un exercici de veritat, justícia i reparació", ha resumit la diputada dels comuns,. Per la seva banda, Vox ha criticat que es faci una "demonització de l'Església" i el PPC ha qüestionat que s'hagi de tractar tot plegat en una comissió d'investigació.La comissió té per objectiu "esclarir l'abast de la pederàstia dins l'Església catòlica" per "conèixer la veritat" i "depurar responsabilitats". La diputada de la CUP-NCGha recalcat que la comissió no pretén "atacar ni perseguir la tasca religiosa", sinó que vol "assenyalar l'Església catòlica com a estructura de poder". Així mateix, ha lamentat que la institució "hagi estat protegida per l'Estat".Des dels comuns, la diputada Jéssica González ha celebrat que la comissió sigui una "nova fita" en la "lluita contra la impunitat dels agressors sexuals" i ha destacat que Catalunya sigui la primera comunitat autònoma de l'Estat on es posi en marxa un òrgan parlamentari per abordar-ho.La diputada d'ERCha apuntat que la comissió és un "acte de justícia, de reparació i de no repetició" i ha opinat que els casos de pederàstia són un fenomen "greu" que no es poden "menystenir" des de les institucions. Des de Junts,ha celebrat que es posi en marxa un òrgan d'investigació. "Almenys aquí no ens fan por les comissions d'investigació", ha etzibat fent referència al Catalangate.Pel PSC, la comissió ha de servir per "posar l'interès de l'infant de manera central en les polítiques de protecció", segons ha dit el diputat. Per part de Ciutadans,ha demanat que l'òrgan "serveixi per posar el focus" en la pederàstia i ha assegurat que el seu grup parlamentari "vetllarà" perquè "no es converteixi en un aquelarre contra l'Església catòlica".Vox i el PPC han votat en contra. El diputat de Voxha assegurat que el text que s'ha votat al parlament desprèn "sectarisme anticatòlic". Des dels populars,ha opinat que els casos de pederàstia els hauria d'investigar el Defensor del Poble.

