L'Ajuntament i la Policia Local dehan obert una investigació per esclarir els aldarulls ocorreguts aquest dimarts al vespre al barri de Rocafonda de la ciutat. Al voltant de les 20 h, una patrulla va intervenir al carrer Pablo Picasso per multar un home perL'individu, però, s'hi va resistir i es va encarar als agents, que el van detenir. La situació va provocar el rebuig de nombrosos veïns, els quals es van rebel·lar contra la Policia Local i van llençar objectes contra els agents.mostren els aldarulls. El govern ha mostrat el seu suport a l'actuació policial, alhora que ha reclamat "més eines" per afrontar els problemes de convivència als barris.Segons ha detallat aquest dimecres el govern municipal -que ha reunit la Junta de Portaveus arran d'aquests fets-, l'home que havia comès la infracció de trànsit téQuan els dos agents van identificar-lo i van constatar els seus antecedents, i davant la resistència mostrada, van demanar el reforç d'altres patrulles.Arran de la seva oposició vers la policia i el seu comportament, l'home va acabar detingut per desobediència, resistència i atemptat als agents de l'autoritat.. El llançament d'objectes va ferir lleument "alguns policies", segons ha detallat el regidor de Seguretat Pública, Juan Carlos Jerez. En el marc dels aldarulls, també va haver una roda punxada a una motocicleta de la Policia Local.El consistori investiga ara els fets per esclariralhora que també investiga la crema de quatre contenidors al mateix barri de Rocafonda al voltant de les 23 h i les destrosses a un vehicle del servei de neteja viària. Jerez ha dit que l'Ajuntament "no té constància" que hi hagi una relació directa, però ha precisat que ho estan analitzant.Al seu torn, l'alcaldeha refermat el suport del govern municipal a la tasca dels agents. En declaracions a l'ACN des de Vilanova i la Geltrú, on ha assistit a una reunió de l'Arc Metropolità, Bote ha precisat que els fets d'aquest dimarts són una qüestió aïllada i ha defensat la intervenció de la policia per la infracció de trànsit i la posterior detenció.L'alcalde ha lamentat que el cos de Mataró es veiés immers en una situació que anteriorment els darrers mesos han viscut altres Policies Locals o els Mossos d'Esquadra en altres municipis, i ha demanat una "reflexió conjunta" sobre l'exercici de l'autoritat policial. En aquest sentit,de disposar de més recursos públics per gestionar situacions que deriven en conflictes veïnals, com les ocupacions vinculades a la delinqüència.

