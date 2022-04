Nova multa per Sálvame: haurà de pagar més de 600.000 euros

Publicitat encoberta

Contingut inapropiat

Ni dos mesos han passat queja ha de tornar a pagar una nova. El febrer va haver d'indemnitzar ambun odontòleg que va relacionar sentimentalment i erròniament amb-ex de Jesulín de Ubrique, que al seu torn és ex de la col·laboradora de Sálvame-. Aleshores, qui condemnava al programa estrella de La Fábrica de la Tele era el Tribunal Suprem. Aquesta vegada, la sanció ve de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). I per partida doble...La CNMC és un organisme independent del govern espanyol, però que està sotmès a control parlamentari. El seu objectiu és el de "garantir, preservar i promoure el correcte funcionament, la transparència i l'existència d'una competència efectiva en tots els mercats i sectors productius". A Sálvame els ha multat amb 674.000 euros per difondreen horari infantil i perLasanciona Sálvame Naranja i Sálvame Deluxe per haver fet publicitat encoberta de, la marca d'alimentació de Belén Esteban. Les infraccions es van cometre el 23 d'abril del 2021 i l'1 de maig del 2021, respectivament. La multa ascendeix a, però com que el programa s'ha reconegut culpable, només haurà de pagar el 40%, és a dir, 180.813,60 euros.L'horari protegit per llei és de 6 del matí a 22 de la nit. Malgrat això, La Fábrica de la Tele va emetre part dels capítols del serial. Per la CNMC el testimoni desobre els presumptes maltractaments que va rebre per part del seu marit,-amb qui té dos fills, Rocío i David Flores-. i la posterior tertúlia són "inadequats per a menors de 12 anys" i poden resultar "", exposa l'expedient sancionador. Per aquesta segona sanció administrativa, hauran de pagar 373.002 euros.En total, Sálvame haurà de pagar. Té dos mesos per recórrer la decisió.

