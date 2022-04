Ni vi ni cervesa: el pla sanitari del govern espanyol que vol eliminar l'alcohol del menú del dia

El Ministeri de Sanitat presenta aquest dimecres a la tarda l'amb l'objectiu de "millorar el nivell de salut cardiovascular de la població facilitant l'adopció d'estils de vida i entorns saludables i sostenibles". La proposta es farà al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, on participen els ministres de Salut i Consum, a més dels consellers en aquestes matèries de les comunitats autònomes.. En aquest sentit, el ministeri dirigit per Carolina Darias aposta peri regular l'obligació dels restaurants d'oferirper defecte als menús. Així, volen promoure lacom a model d'alimentació cardiosaludableincloure-hi el consumMés enllà d'això, Sanitat vol implantar mesures relacionades amb eli la seva comercialització. És a dir,de les màquines expenedores els, aplicar "per promoure una alimentació saludable" iescolars, d'hospitals i dels centres esportius.El pla del Ministeri de Sanitat, a més, estableix una relació entre el risc cardiovascular i dos factors de risc: seri ser. Així, es proposen aconseguir una reducció de la prevalença del tabaquisme a l'Estat per sota del 10% el 2040. Per a això, pretenen desenvolupar la, que. També volen "ampliar els espais lliures de fum i promoure les llars lliures de fum", és a dir, realitzar accions per

