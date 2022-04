Desnonen una dona i el seu nadó d'un habitatge que abans era un narcopis

Una dona i el seu nadó d’un any han estataquest dimarts al barri de Sant Antoni de Barcelona d'un habitatge on abans hi havia un. Quan fa uns mesos la Shardonelys va saber del desnonament va demanar ajuda a Serveis Socials, que li van oferir una pensió. Ella, però, ho va rebutjar perquè en aquest allotjamenti ella treballa fins més tard.Tot i que ella demanava més temps per trobar un altre pis, el propietari,, al·lega que si se li ha ofert una alternativa no poden fer-hi res i que volen recuperar l’habitatge per dedicar-lo a les necessitats de l’Església. El procediment judicial es va iniciar abans que la Shardonelys hi entrés a viure.

