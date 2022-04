26 detinguts en un macrodispositiu contra el tràfic de drogues a la Catalunya Central

Un dispositiu delsaquest dimecres a primera hora del matí en una operació contra elha finalitzat al migdia amben elsque han portat a terme a les comarques del, eli el. En el dispositiu hi han participat gairebéEn el dispositiu s'han intervingut diferents tipus de substàncies estupefaents, però. La organització actuava sobretot a la Catalunya Central. Els registresManresa, Berga, Solsona, Horta d'Avinyó, Sant Joan de Vilatorrada, Espunyola i Puig-reig.Tot i que el cos policial no ha entrat en el detall de la operació, ahan efectuat registres, com a mínim, al carrer Puigterrà de Dalt, al carrer Martí i Julià i al passeig Pere III, a l'altura de la Ben Plantada. La investigació continua oberta i es manté el

