Consulta tots els números premiats de la Grossa de Sant Jordi

Tots els premis de la Grossa de Cap d'Any



Grossa (2 milions d'euros per bitllet): 53.894 (sèrie 18).



Primer premi (50.000 euros): 53.894 (excepte la sèrie 18).



Segon premi (20.000 euros): 24.125.



Tercer premi (10.000 euros): 53.347.



Reintegraments (5 euros): 4 i 8



També hi ha premis a les aproximacions i xifres coincidents.



El númeroha guanyat el premi extraordinari de ladotat amb dos milions d'euros, que s'ha celebrat aquest dimecres. El primer premi, dotat amb 50.000 per bitllet, és el mateix número que l'extraordinari però en altres sèries.El segon premi ha estat peli ha repartit 20.000 euros per butlleta i el tercer premi ha recaigut en el, que suposa 10.000 euros per bitllet. Totes les butlletes acabades en 4, com el premi extraordinari, seran premiades amb 5 euros, així com les acabades en 8, que és el segon reintegrament de la grossa.El número del primer premi, el 53894, també ha guardonat altres bitllets. Eli elrebran 2.000 euros per butlleta. Els acabats en les quatre últimes xifres (3894), rebran 500 euros per número, els acabats en 894 rebran 100 euros i els acabats en 94 seran premiats amb 30 euros per butlleta. Finalment, els acabats en 4 rebran 5 euros per butlleta.Consulta aquí tots els premis:

