Els accidents amb patins elèctrics es quintupliquen en tres anys a Barcelona

Els accidents causats per patins elèctrics a la ciutat de Barcelona. L'any 2021 va suposar un any rècord en els successos que impliquen als vehicles de mobilitat personal, amb una clara concentració dels incidents, on es van produir el 35,8% d'aquests. Es tracta de dades del mateix Ajuntament, les quals només incorporen aquells fets denunciats o amb coneixement per part dels cossos policials.La regulació dels patins elèctrics es va convertir en una prioritat dels governs municipals des de que començaren a proliferar pels carrers de les ciutats de l'Estat., els vehicles de mobilitat personal, així com els cicles de més de dues rodes,des del 2017. Aquesta regulació va establir els 16 anys com a edat mínima per a conduir aquests vehicles, l'obligatorietat de contractar una assegurança de responsabilitat civil davant tercers en cas d'utilització per a activitats comercials, i la recomanació d'aquest en cas d'ús personal.A nivell estatal, el consell de ministres va aprovar elque modificava el reglament general de circulació i el reglament general de vehicles. Mitjançant aquesta norma, els vehicles de mobilitat personal passen ai, per tant, tenen prohibida la circulació per zones de vianants. El reial decret va establir, a més, l'obligatorietat de portar casc i la limitació de la velocitat màxima aMalgrat la regulació d'aquests vehicles, els accidents en els quals estan implicats. Concretament, de 2018 a 2021,. L'únic any en què es van reduir va ser el 2020, quan es va passar de 485 accidents a 476. Malgrat la, però, només es va produir un descens de 9 successos d'aquest tipus. La tendència d'increment progressiu es va confirmar al 2021, quan es va arribar als 745 accidents, quasi sis cops més que els 128 del 2018.L'any passat va suposar un rècord en els accidents de patins elèctrics: es van produir. Si es distribueixen geogràficament, s'observa que el districte de l'Eixample concentra més d'un terç dels successos, concretament un 35,8% del total d'aquests. Els barris amb més concentració d'accidents van ser(11,4% dels accidents totals),e (5,7%) i(5,7%).Les dades evidencien unconcentrats majoritàriament a la part cèntrica de la ciutat. Tant les normatives municipals com les estatals no han aconseguit reduir aquestes xifres. En uns anys en els quals l'Ajuntament intenta limitar el trànsit amb l'argument de construir una ciutat, aquest és un fenomen que encara no s'ha aconseguit frenar.

