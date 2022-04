Rigoberta Bandini revela com era (i com sonava) la cançó original «Ay Mamá»

A las 00h sale AY MAMÁ (GÉNESIS), la 1a versión que enviamos al Benidorm Fest y q luego cambió radicalmente. Mostrarlo al público no es algo común, pero nos hacía ilusión publicar este frankestein que se quedó atrás, y que comparte muy poco y a la vez mucho con la versión final. pic.twitter.com/IYMT8yTZid — Rigoberta Bandini (@rigobandini) April 26, 2022

La lletra original, modificada posteriorment

La cançó de Rigoberta Bandini "Ay Mamá" va estar a punt de representar Espanya al Festival Eurovisió 2022 i, des d'aleshores, no ha deixat de sonar a la ràdio i a tota mena de festes. Actualment,Però la cantant ha confessat que la lletra inicial de la cançó, que podem dir que s'ha convertit en himne per a moltes persones, era molt diferent de la que coneixem. Ara ha compartit, com Spotify, sota el nom de "Ay Mamá (Génesis)".Rigoberta Bandini ha confessat quei que puguin veure la seva evolució. "El procés de creació d'aquesta cançó va ser tan intens que van caure moltes idees pel camí., i que comparteix molt poc i a la vegada molt amb la versió final".Niñas que se aferran a ese himno y pienso que algo empieza a ir bienPiernas que se abren en camillas para que puedas nacerTú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabezaCon ganas de llorar, pero con fortalezaQuiero que paremos la ciudad. Pechos fuera estilo DelacroixSuenas las campanas de una iglesia en Nueva York y sabes quéVeo en los geranios a las mujeres que me habéis hecho crecerA ti que tienes siempre caldo en la neveraTú que podrías acabar con tantas penasQuiero que paremos la ciudad. Pechos fuera estilo delacroixAy mamá, mamá, mamáPor todas las vidas que han venido y que vendrán.No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetasSin ellas no habría humanidad ni habría bellezaMil mamás parando la ciudad. Pechos fuera estilo Delacroix.Ay mamá, mamá, mamá.

