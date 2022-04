Rauw Alejandro, parella de Rosalía, li dedica un nou (i sorprenent) tatuatge

Des que els cantantsvan fer oficial la seva relació a finals del 2021, les mostres d’amor i afecte mútues han estat constants a tot arreu. A les catifes vermelles, als programes de televisió, a les xarxes socials… ensenyen amb gests i paraules l’estima que es tenen.o tots dos protagonitzen un emotiu moment -amb Ibai Llanos pel mig-. De fet, ara s’ha sabut que tots dos tenen unRosalía ja va mostrar el seu fa unes setmanes, quan va anar a El Hormiguero: una doble R a la planta del peu –les dues inicials dels artistes-.A més a més, ho ha fet amb la tipografia que Rosalía està utilitzant en la seva campanya de Motomami. Un clar gest per reivindicar que l’admira com artista i li dona tot el seu suport en l'àmbit professional. Alejandro també es va comprar una finca a Manresa , el Mas Morera, de 1905, obra modernista de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa, des de fa dues setmanes, segons ha pogut corroborarLa casa es troba en una finca de 30 hectàrees de terreny a l'Anella Verda de la capital del Bages, i té una protecció integral després de ser declarada per l'Ajuntament Bé cultural d'Interès Local (BCIL). La compra de la casa i la finca ha tingut un preu d'1.870.000 euros amb les despeses a part, i està a nom únicament de Rauw Alejandro.

