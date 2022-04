El 40% de les infermeres catalanes treballaven amb contractes precaris abans de la pandèmia

Pràcticament, el 40% de les infermeres de Catalunya, segons un article publicat al Journal of Nursing Management. El treball s'emmarca dins del projecte Projeccions de la població infermera a l'horitzó 2030, del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). A partir de l'anàlisi de l'evolució del nombre i el tipus de contractes a infermeres a Catalunya i a l'estat espanyol,i es mostra un augment de la precarietat en aquest període a Catalunya.En clau estatal,quan surt de la universitat, situació que no millora durant els tres anys posteriors. El nombre de contractes per cada infermera sense feina és més elevat a Catalunya que a la resta de l'estat espanyol. Concretament, la mitjana de contractes per cada infermera en atur es troba entre quatre i dotze, mentre que a la resta de l'estat és d'entre un i quatre.Per exemple,, sense tenir temps d'apuntar-se a l'atur entre cada contractació. La presidenta del CCIIC i coordinadora de l'estudi,ha valorat que l'estudi posa de manifest la necessitat que els gestors sanitaris ofereixin contractes fixos a les infermeres per combatre la manca de professionals i l'estrès. Els autors observen que durant la pandèmia s'ha reduït el nombre total de contractes eventuals i demanen que aquesta tendència es mantingui quan se superi la situació de crisi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor