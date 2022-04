Borràs expulsa un diputat de Ciutadans que protestava per la lectura de la declaració sobre el «Catalangate»

El diputat de Ciutadansha acabat expulsat del ple del Parlament després que la presidenta de la cambra, Laura Borràs, l'hagi cridat a l'ordre tres cops i ell no aturés els seus crits i la seva protesta malgrat no tenir la paraula. Alonso criticava que Borràs no hagués permès al portaveu de Cs,, estendre's en la seva crítica a la presidenta per haver llegit la declaració aprovada per la Junta de Portaveus sobre el Catalangate. Els liberals apel·len a la "neutralitat" exigida a Borràs pel seu càrrec i interpretaven que només les declaracions institucionals es poden llegir al ple, quan son aprovades per unanimitat. Però Borràs ha apel·lat a l'article 169.2 assegurant que això l'emparava per fer-ho.El cas és que eldel Parlament defineix molt bé què és una declaració institucional i quan es pot llegir al ple o en comissió, però no entra a definir què es pot fer o què està prohibit fer-ho quan la declaració de la Junta de Portaveus no és institucional i, per tant, no s'ha aprovat per unanimitat, com era el cas de la referent al Catalangate. Ena quests casos, generalment és la Mesa o la presidència la que pren partit per a interpretar si hi ha dubtes, i aquest cop s'interpreta que, en restringir només la lectura a les institucionals, la resta de declaracions es poden llegir sense problema.La discussió entre Borràs i Martín Blanco, ha acabat amb Alonso cridant i protestant vehementment al mig del ple, i la presidenta cridant-lo a l'ordre isi no aturava la seva actitud. En seguir igual, Borràs ha aplicat el reglament i, després de tres cridades a l'ordre, l'ha expulsat. Això ha comportat que els altres cinc diputats de Cs aplaudissin Alonso, i que els diputats independentistes aplaudissin Borràs quan després ha llegit els articles del reglament que l'emparen.ha estat contundent en la resposta a Carlos Carrizosa després que el líder de Ciutadans al Parlament tornés a buscar el xoc amb Laura Borràs en el torn de preguntes al president de la Generalitat. "No els han votat perquè fotin el número", ha afirmat Aragonès, dirigint-se a Carrizosa.Després, durant les intervencions per a debatre si el Parlament presentava una denúncia pel Catalangate, el líder de Cs,, ha carregat contra Borràs pel que havia passat. "Quina vergonya de Parlament, quina vergonya de presidenta, quina vergonya de Mesa i de lletrats. S'ha llegit un article mentint i tergiversant la realitat, s'ha privat la veu a un portaveu i s'ha expulsat un diputat mentint. Aquesta era una declaració partidista. És vergonyós que els membres socialistes de la Mesa no aixequin la veu en defensa de Cs", ha criticat.

