La Xina detecta el primer contagi humà de grip aviària H3N8

, encara que hagi descendit a nivells molt baixos a pràcticament tot el planeta,. El gegant asiàtic ha decidit implementar una política de casos zero, amb moltes restriccions cap a la població i mesures molt contundents per frenar els contagis. Ara, però,. Les autoritats han confirmatAquesta soca, en circulació pel planeta des del 2002, havia contagiat animals, però en cap cas una persona humana.Tot i això, des de la Xina asseguren que "el risc de transmissió entre persones és baix".del país ha explicat aquest dimarts que la primera persona contagiada és. Hospitalitzat amb febre i altres símptomes, la seva família cria gallines a casa i viu en una zona plena d'ànecs aquàtics, els dos principals animals que propaguen el virus H3N8."És una transmissió única entre espècies. El risc d'una transmissió a gran escala és baixa", asseguren des de la CNS. Hi ha dues soques de grip aviària detectades des de fa dècades:Les dues han estat responsables de la majoria dels casos de malaltia humana per influència aviària, segons el Centre de Control de Malalties dels Estats Units. El 2012, la mutació H3N8a la costa del nord-oest dels Estats Units.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor