Vídeo | Guardiola no dona cap marge als periodistes espanyols

ha guanyat aquest dimarts elper 4 a 3 en l'anada de les semifinals de la Champions League. Un resultat que, tot i ser clarament superior als blancs, hauran de defensar al Santiago Bernabéu la setmana que ve.El tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, ha atès els micròfons detan bon punt s’ha acabat el partit. En la mateixa línia dels últims dies, el de Santpedor no ha donat massa marge als mitjans espanyols, escuat encara per la polèmica amb les seves paraules sobre la “prehistòria” i l’Atlètic de Madrid, que considera es van treure de context i van aixecar una gran polseguera.Guardiola ha respost les preguntes dels periodistes ambsense anar massa enllà. “Així ha estat” o “Els he felicitat” són algunes de les seves respostes.Per acabar, tampoc ha volgut parlar massa del partit de la propera setmana a Madrid i ha recordat que aquest cap de setmana tenen un matx amb el Leeds en el que s’hi juguen la lliga.

