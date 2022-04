Txernòbil, un altre cop en risc nuclear? Ucraïna denuncia Rússia per tenir la central com a objectiu

Altres notícies que et poden interessar

El president d'Ucraïna,ha culpat aquest dimarts a Rússia de posar al món "a la vora de la catàstrofe"després d'una reunió amb el director general de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA), Rafael Grossi. "Per als militars russos, la zona de Txernòbil i l'estació eren territoris estratègics. Això sí, una zona que, ha assenyalat Zelenski."Cap altre país del món des de 1986 ha suposat una amenaça tan important per a la seguretat nuclear, per a Europa i per al món, com la que ha suposat Rússia des del 24 de febrer., que van destruir la superfície del sòl i van aixecar una extraordinària quantitat de pols a l'aire, incloses partícules radioactives", ha afegit el mandatari, en un comunicat de la presidència d'Ucraïna.Així mateix,i restablir els principis fonamentals de la seguretat nuclear i l'ús pacífic de l'energia nuclear. "També hem de treballar junts per abordar una sèrie de qüestions crítiques que s'han debatut avui. Es tracta de privar a Rússia d'una representació desproporcionada en l'OIEA., ha matisat Zelenski. Per la seva banda, Grossi ha descartat que pugui tenir lloc un "desastre" a Txernòbil com el de 1986, després d'haver estat escenari de combats en el marc de la invasió russa d'Ucraïna, i ha precisat que la situació nuclear és "normal".En el 36è aniversari de la catàstrofe, Grossi ha visitat la central nuclear de Txernòbil, on ha agraït als empleats de la central la seva feina, valor i professionalitat.especials per restablir la capacitat de les infraestructures danyades", ha dit. Txernòbil va estar durant cinc setmanes -fins a finals de març- sota control de les forces armades russes.Fins ara, "s'ha evitat el pitjor escenari", avisa Grossi, peròcom el que ja va viure Txernòbil en 1986, per les repercussions que tindria no només per la seguretat d'Ucraïna sinó també per la d'altres països veïns.​​​​​

