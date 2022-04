El City de Guardiola perdona la vida al Madrid

Eldeha guanyat aquest dimarts el Reial Madrid peren l'anada de les semifinals de la. Un resultat que, tot i ser clarament superior als blancs, hauran de defensar alla setmana que ve.Elss'hanràpidament al marcador amb gols de De Bruyne i Gabriel Jesus, en els primers 10 minuts, on han fet desaparèixer el Madrid del terreny de joc. Una gran actuació que s'ha mantingut durant tota la primera part, però un gol de Benzema ha aigualit la primera mitja hora de partit del City.Els primers minuts de la segona part també han estat intensos: el tercer del City (foden) i, seguidament, resposta del Madrid (Vinícius Junior). Al minut 74 els anglesos han aconseguit marcar el quart de la jornada, que semblava encaminar una victòria merescuda després de dominar el partit, però Benzema no ha fallat un penal xiulat per mans de Laporte dins l'àrea i ha anotat el 4 a 3 definitiu.

