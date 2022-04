«Josep Massot va treballar incansablement per l'expressió més sublim de l'ànima d'un poble»

"El Pareha estat un gran testimoni del cant a la vida que representa la fe. Va viure amb joia i felicitat la seva vocació cristiana i monàstica i va treballar incansablement per l'expressió més sublim de l'ànima d'un poble: la seva llengua i la seva literatura". Amb aquestes paraules, el, recordava la figura de Josep Massot i Muntaner, monjo de Montserrat, que va morir a la matinada del diumenge 24 d'abril als 80 anys.Aquest dimarts al matí s'ha celebrat la missa exequial a la, a la qual han assistit, entre d'altres, a més de la família del difunt, la presidenta de les Illes Balears,; la presidenta del Parlament de Catalunya,; la consellera de Justícia,; la consellera de Cultura,; l'expresident de la Generalitat de Catalunya, o la directora general d'Afers Religiosos,Durant l'homilia, Bernat Juliol també ha recordat el discurs que Josep Massot va fer durant l'acte de lliurament del. "Va dir que calia viure fortiter in re suaviter in modo (amb conviccions fortes però formes suaus) –ha dit el prior-. Ell va viure així. Va viure i va morir així. Perquè ha marxat discretament, gairebé sense preavís; però amb la convicció que a l'altra banda l'estava esperant aquell qui és l'Amor. Com Crist penjat a la creu va poder dir: Pare, confio el meu alè a les vostres mans".Bernat Juliol ha recordat també que Josep Massot "va estudiar amb profunditat la nostra història per a saber d'on veníem i per a poder intuir els viaranys que el futur ens deparava. Però una cosa va ser la que va unificar totes aquestes dimensions de la seva vida:. Ser monjo d'aquest monestir no va ser quelcom de més en la seva vida i la seva obra sinó que va ser l'eix que va donar sentit i que va inspirar tot el seu llegat ingent". Bernat Juliol ha destacat igualment que Josep Massot va ser "un amant de la paraula: sí, un amant de la paraula humana, però sobretot un amant de la".Josep Massot i Muntaner va néixer a la ciutat de(Mallorca) el 3 de novembre de 1941. Va entrar al noviciat el 27 de juliol de 1963, va fer la professió simple el 6 d'agost de 1964 i la solemne el 6 de gener de 1969. Va ser ordenat sacerdot el 27 de novembre de 1971. Prèviament, es va llicenciar en filologia romànica a la Universitat de Barcelona (1962), i va seguir cursos de llengua i literatura als Estudis Universitaris Catalans, amb. Va fer els estudis eclesiàstics d'humanitats, de filosofia i de teologia i, des del 1971 era director de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Ha estat director durant molts anys de la revista internacional Studia monastica i actualment dirigia Serra d'Or i Randa i era codirector de la Catalan Historical Review. Formava part del consell de redacció de Llengua & Literatura (que va fundar el 1986) i d'Estudis Romànics, i del consell editor d'Els Nostres Clàssics.Va ser secretari de l'del 1973 al 1993, i d'aleshores ençà n'era conseller, responsable de publicacions i coordinador de la sèrie Estudis de llengua i literatura catalanes, fundada el 1980. Va ser president i vicepresident de la, filial de l'. Era vicepresident de lade l'Institut d'Estudis Catalans, al qual pertanyia des del 1999, i secretari de lade la qual n'era membre des del 2000. Pertanyia igualment a lai a la, era membre corresponent de lai membre honorari de l'Va publicar més de mil dos-cents treballs i un bon nombre de llibres sobre temes de llengua, literatura i història dels Països Catalans, entre els quals Els mallorquins i la llengua autòctona (1972 i 1985), Antoni M. Alcover i la llengua catalana (1985), Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània (1973), L'Església catalana al segle XX (1975), Els creadors del Montserrat modern (1979), els Materials de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya (1993-2012) -de l'arxiu de la qual n'era conservador-, Georges Bernanos i la guerra civil (1989; traduït al francès el 2001 i en alemany el 2002) i tot un seguit d'altres obres sobre els diversos aspectes de la guerra civil, de l'exili i de la resistència interior, especialment a les Illes Balears.Va rebre el, de l'Obra Cultural Balear, pel conjunt de la seva obra; eli elpel llibre Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporània (1993), i el1998, de la Generalitat de Catalunya, per la recuperació i l'edició de l'Obra del Cançoner. La Generalitat de Catalunya li va atorgar lael 1996, el 1998 va ser nomenat doctor honoris causa de lai el 2016 de la. El 2012 va ser guardonat amb el 44è. El 2018 va rebre lai el 2019 la

