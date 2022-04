L’ONU escull l'Ebre com a primer territori al món on avaluar la resiliència

Les Terres de l’Ebre, un territori a preservar

Memoràndum d’entesa

Lessón el territori escollit per a lat quevol impulsar per adaptar el seua territoris extensos i no només a ciutats, com s’ha fet fins ara. Eli conseller de, ho ha anunciat avui a, on ha signat un memoràndum d’entesa amb la directora executiva d’. Puigneró es troba aquests dies aamb motiu de la celebració de la reunió d’alt nivell convocada pel president de l’per a l’implementació de la Nova agenda urbana.Elté l’objectiu d’incorporar la resiliència urbana en les polítiques d’urbanització sostenible. El Programa està alineat amb els(ODS), l’Aquest programa deajuda les ciutats, i ara als territoris, a augmentar la seva resiliència diagnosticant l'estat del seu sistema urbà davant els reptes territorials, econòmics i socials; impulsant accions, i construint coneixement conjunt amb el territori per a la formulació de polítiques.Per aconseguir-ho, empra una metodologia amb diverses fases. La primera és la, amb la participació de tots els actors del territori, seguida d’un diagnòstic de les febleses i les oportunitats davant de les transformacions econòmiques, territorials i socials. Després, experts de l’ONU ajuden a elaborar les. Aquestes recomanacions van en la línia de gestionar els riscos de les diverses transformacions que encara el territori, adaptar-s’hi i planejar el desenvolupament sostenible de la zona amb la implicació de tots agents del territori, tant des dels diferents nivells d’administracions com de la societat civil.Fins ara, la metodologia del Programa s’ha provat en ciutats i entorns urbans molt diferents de tot el món, de diverses grandàries, situacions geogràfiques i contextos climàtics, comAra, ONU-Hàbitat i la Generalitat de Catalunya, mitjançant la, col·laboraran per adaptar la metodologia del Programa a territoris i àrees més extenses que les ciutats i que presentin també vulnerabilitat davant el canvi climàtic. L’objectiu és adaptar els indicadors i les recomanacions a aquesta nova escala de treball, tenint en compte que també involucrarà actors més diversos i diferents escales de govern.Lessón un entorn fràgil a preservar i complexe, que combina zones de gran valor natural amb àrees urbanitzades, esdevenint un territori idoni per aquesta primera prova pilot a nivell global. En aquest sentit, el vicepresidentha explicat que es tracta de "quatre comarques amb singularitats molt diferents". "Es tracta de veure com apliquem l’Agenda urbana no només a una ciutat sinó a un sistema de municipis molt diferents, però interconnectats", ha afegit.Segons la, "les Terres de l’Ebre tenen gran interès per a lespels seus reptes econòmics, socials i demogràfics, que les converteixen en un lloc idoni on desenvolupar aquest projecte" pilot. Alguns d’aquests reptes que s’analitzaran són “l’existència d’un entorn natural fràgil que cal preservar” on també conviu “l’economia tradicional juntament amb noves oportunitats econòmiques”, els “reptes poblacionals”, molt diferents dels municipis de l’interior dels de la costa, la “identitat específica” de les Terres de l’Ebre o “el repte energètic, quan tanquin les centrals nuclears”, ha enumerat Galindo.El programa dura. Durant el primer any, es treballarà en la recollida de dades i la diagnosi de la situació de les Terres de l’Ebre mitjançant el treball conjunt amb els experts de Nacions Unides.Laa l’Ebre s’emmarca en el memoràndum d’entesa entre ONU-Hàbitat i el Govern català, representat pels departaments de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i d’Acció Exterior i Govern Obert, que ha signat avui el vicepresident Puigneró.Segons aquest acord, el Govern català contribuirà amb 1,2 milions durant quatre anys al manteniment a Barcelona de la seu del, aportats a parts iguals entre els dos departaments. Per la seva banda, ONU-Hàbitat utilitzarà Catalunya com a model per a l’enfocament regional del Programa Global de Ciutats Resilients, a través del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. El Departament d’Acció Exterior i Govern Obert donarà suport a les actuacions que desenvolupi el Departament de Polítiques Digitals i Territori.En matèria d’acció exterior, l’acord amb ONU-Hàbitat reflecteix l’interès de la Generalitat en l’atracció i el manteniment de programes i iniciatives d’àmbit global vinculades a les Nacions Unides a Catalunya. En aquest sentit, el Govern vol que Catalunya se situï com un espai de referència en l’establiment de seus i programes d’organismes internacionals i com a lloc de celebració de cimeres globals. El Programa Global de Ciutats Resilients de Nacions Unides és, doncs, un exemple que plasma aquesta voluntat.El tret de sortida del projecte es va donar el passat 22 d’abril en la primera trobada informativa dels representants de la Generalitat i l’equip d’ONU-Hàbitat, que va tenir lloc al Recinte Modernista de Sant Pau, seu del Programa de Ciutats Resilients.

